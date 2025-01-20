Перечень жизненно важных лекарств дополнили 18 наименованиями

Премьер подчеркнул, что изготовление половины этих лекарств осуществляется в России. Он заверил, что такая работа будет продолжена в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», чтобы до 2030 года нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90% и не зависеть от прихоти иностранных компаний.