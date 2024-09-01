Перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, сократили

Так, согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории Минздрав отнес людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.