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Перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, сократили

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан, соответствующий приказ министерства вступает в силу в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«Внести изменения в приказ министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года… “Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок”, — говорится в документе.

Так, согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории Минздрав отнес людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ревакцинация может проводиться не ранее чем через год после предыдущей вакцинации, отмечается в приказе.