Эксперт: руководству Пентагона подбирают замену

В Вашингтоне бьют тревогу из-за проблем в Пентагоне, связанных с утечками информации. Трудности начались в марте, когда стало известно, что ведомство Пита Хегсета готовит брифинг по возможному конфликту с Китаем. Ухудшилась ситуация, когда из переписки в чате, созданном в мессенджере Signal, стало известно о подготовке операций против йеменской группировки «Ансар Аллах». Участниками обсуждения были жена, брат и адвокат главы Министерства обороны, сообщает газета The Washington Post. Часть команды Хегсета уже уволилась, теперь в США призывают избавиться и от него.