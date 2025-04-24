Эксперт: руководству Пентагона подбирают замену

В Вашингтоне бьют тревогу из-за проблем в Пентагоне, связанных с утечками информации. Трудности начались в марте, когда стало известно, что ведомство Пита Хегсета готовит брифинг по возможному конфликту с Китаем. Ухудшилась ситуация, когда из переписки в чате, созданном в мессенджере Signal, стало известно о подготовке операций против йеменской группировки «Ансар Аллах». Участниками обсуждения были жена, брат и адвокат главы Министерства обороны, сообщает газета The Washington Post. Часть команды Хегсета уже уволилась, теперь в США призывают избавиться и от него.
— Хегсета нужно уволить. Данные разведки, которыми он поделился через мессенджер Signal, в том числе со своей женой, были отправлены ему по закрытому каналу связи. Он сознательно подвергал наших пилотов ненужной опасности, — заявил сенатор-демократ Тэмми Дакуорт.
Военный обозреватель Александр Хоффманн считает, что уход ряда сотрудников свидетельствует о кризисе в Пентагоне. По его словам, отставка пресс-секретаря оборонного ведомства Джонатана Эллиота, заявившего, что в министерстве творится «полный хаос», подтверждает, что в кругах американских военных чиновников зреет дестабилизация.
— Публичные скандалы вокруг использования незащищенных каналов связи для передачи чувствительной информации, в частности неоднократные случаи с приложением Signal, а также непрозрачные расследования утечек, сопровождающиеся увольнениями высокопоставленных советников, указывают на серьезные проблемы с управлением и соблюдением режима секретности в военном ведомстве, — рассказал ВФокусе Mail Хоффманн.
Военный эксперт, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в США уже ищут нового министра обороны. При этом Хоффманн не исключает того варианта, что утечки — элемент аппаратной борьбы внутри администрации Трампа.
— В конечном итоге подлинные причины происходящего лежат глубже, чем простое несоблюдение протоколов безопасности, и свидетельствуют о серьезных противоречиях в подходах к вопросам национальной безопасности внутри американской элиты, — отметил собеседник ВФокусе Mail.
В Белом доме отрицают, что ищут замену Питу Хегсету. В любом случае кризис в Пентагоне скажется на внутриполитической обстановке в США. Хоффманн предполагает, что у критиков Трампа появятся новые аргументы против него. На мировой арене ослабление ведомства может сказаться на эффективности при реализации инициатив. Но для России это может быть окном возможностей, которое открыто, пока в Вашингтоне идут внутренние разборки.