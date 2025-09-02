Популярные темы
Пентагон рассказал о теме анонсированного выступления Трампа

Пентагон: Трамп выступит с речью по штаб-квартире Космического командования.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Запланированное на 21.00 мск заявление президента США Дональда Трампа из Овального кабинета будет связано с вопросом штаб-квартиры Космического командования страны, следует из анонса Пентагона.

Как указано в опубликованном анонсе Службы распространения визуальной информации министерства обороны (DVIDS), трансляция выступления президента запланирована с 13.50 до 15.00 по восточному летнему времени (20.50−22.00 мск).

«Объявление о штаб-квартире Космического командования США», — говорится в описании темы трансляции.

Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему.

Как сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом, речь президента связана с Пентагоном и будет содержать «будоражащее» объявление.

Ранее американские СМИ уже сообщали, что Трамп может перенести штаб-квартиру Космического командования из штата Колорадо, определенного предыдущей администрацией, в штат Алабама. Решение о выборе города Колорадо-Спрингс принимал предыдущий президент Джо Байден.