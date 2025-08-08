Пентагон меняет курс: что будет с оружием, направленным на Украину

Меморандум Пентагона, подписанный главой политического отдела Элдриджем Колби, вводит новую классификацию американских арсеналов, разделяя их на три категории: «красную», «желтую» и «зеленую». К «красной» относятся наиболее дефицитные виды вооружений, такие как ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot. Их поставка требует личного одобрения министра обороны Пита Хегсета. «Желтая» категория включает оружие с ограниченными запасами, тогда как «зеленая» — доступное для отправки без особых ограничений.
Новая политика Пентагона отражает смещение фокуса США с Украины на другие регионы, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Американские арсеналы истощаются. Об этом свидетельствуют отчеты Пентагона и заявления командующих. Проблема усугубляется необходимостью одновременного снабжения трех ключевых направлений: военные поставки Украине ежемесячно обходятся в $2 млрд, экстренные поставки требуются Израилю. Кроме того, необходимо наращивать группировку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Дандыкин в разговоре с ВФокусе Mail. По его словам, Вашингтон стремится сохранить свои запасы для потенциальных конфликтов, что снижает приоритет поставок Киеву.
Эксперт также указал на опасения США, что современное оружие, поставленное Украине, может попасть в руки России. «Если это оружие окажется у технологически развитой страны, оно будет изучено. Это серьезный риск для американских технологий», — добавил он. Такой подход, по его мнению, подчеркивает осторожность США в условиях, когда «киевский режим демонстрирует усталость».
Что означает меморандум Пентагона
Меморандум, подписанный главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби, позволяет возвращать на склады США оружие, созданное для Украины по программе Инициативы содействия безопасности (USAI). Источники сообщают, что это решение может затронуть арсеналы на миллиарды долларов, включая ракеты-перехватчики для систем Patriot, отнесенные к «красной» категории — наиболее дефицитной.
Хотя конкретных случаев возврата пока не зафиксировано, новая политика создает неопределенность для будущих поставок. Программа USAI была запущена в 2016 году и традиционно обеспечивала Украину стабильными поставками оружия. Накануне Сенат выделил USAI еще $800 млн в рамках ежегодного бюджетного законопроекта Пентагона, известного как Закон о национальной обороне.
Однако источники CNN сообщили, что пока неясно, будет ли произведенное на эти деньги оружие в конечном итоге отправлено на Украину в соответствии с новой политикой Пентагона.
Администрация Трампа активно продвигает идею перекладывания ответственности за военную помощь Украине на НАТО и европейских союзников. Недавно был предложен механизм, при котором страны НАТО оплачивают американское оружие для Киева, создавая, по сути, «банковский счет» альянса.
Например, Германия уже согласилась поставить Украине две системы Patriot, ожидая их восполнения из США. Однако новая политика Пентагона создает неопределенность: около $4 млрд, выделенных Конгрессом на поставки из американских арсеналов, могут остаться неиспользованными.
«США хотят минимизировать свои затраты, передав эстафету Европе. Но это рискованно, так как европейские запасы тоже ограничены, а Германия, Франция и Великобритания не смогут полностью компенсировать сокращение американской помощи», — объяснил Дандыкин. В то же время Сенат США пытается ограничить полномочия Пентагона, требуя уведомлять Конгресс о возврате оружия и разрешая это только для не переданных и ненужных Киеву арсеналов.
«Это не просто техническая задержка, а симптом системной проблемы, который подчеркивает глубинные противоречия в американской политике, где громкие заявления о поддержке до победного конца сталкиваются с бюджетными ограничениями, усталостью избирателей и растущим влиянием трампистов в Республиканской партии», — заявил Дандыкин.
Дарья Баева