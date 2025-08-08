Пентагон меняет курс: что будет с оружием, направленным на Украину

«США хотят минимизировать свои затраты, передав эстафету Европе. Но это рискованно, так как европейские запасы тоже ограничены, а Германия, Франция и Великобритания не смогут полностью компенсировать сокращение американской помощи», — объяснил Дандыкин. В то же время Сенат США пытается ограничить полномочия Пентагона, требуя уведомлять Конгресс о возврате оружия и разрешая это только для не переданных и ненужных Киеву арсеналов.