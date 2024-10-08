Пенсионные права женщин в России: что нужно знать в 2024 году

Если есть ребенок с инвалидностью, которого воспитали до 8 лет, мама может выйти на пенсию в 50 лет. Для досрочной пенсии и у многодетных, и у матерей детей с инвалидностью должен быть необходимый стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2024 году это 15 лет и 28,2 ИПК.