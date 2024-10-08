Пенсионные права женщин в России: что нужно знать в 2024 году

Пенсионный возраст для женщин в 2024 году для страховой пенсии по старости составляет 58 лет, с 2028 года — 60 лет, для социальной, если не хватает стажа или ИПК — на 5 лет позже.
Многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше, если воспитали до 8 лет троих детей — в 57 лет, если воспитали 4 детей — в 56 лет, 5 и более детей — в 50 лет.
Если есть ребенок с инвалидностью, которого воспитали до 8 лет, мама может выйти на пенсию в 50 лет. Для досрочной пенсии и у многодетных, и у матерей детей с инвалидностью должен быть необходимый стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2024 году это 15 лет и 28,2 ИПК.
Женщина предпенсионного возраста имеет право на льготы. Например, досрочная пенсия по направлению службы занятости, освобождение от налога на имущество. Предпенсионный возраст в зависимости от вида льготы наступает с 55 лет или за 5 лет до наступления пенсионного возраста.
Если женщина не работает и находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, у нее учитывается пенсионный стаж и начисляются ИПК.
Весь маткапитал или его часть можно направить на накопительную пенсию мамы. А если женщина передумала, до назначения пенсии можно отозвать средства маткапитала и направить его на другие цели.