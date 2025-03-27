Пенсионеры и инвалиды могут быть освобождены от штрафов авиакомпаний

По словам Нилова, постановление Правительства от 25 октября 2023 года № 1780 позволяет пенсионерам, инвалидам I группы и их сопровождающим, а также инвалидам с детства II и III групп приобретать субсидированные авиабилеты.
«Однако при возврате или изменении даты бронирования авиабилета, оформленного по субсидированному тарифу, взимается дополнительный денежный сбор на сумму, которую устанавливает каждая авиакомпания, вне зависимости от тарифа и категорий граждан», — уточнил депутат.
Для многих граждан из этих категорий, не имеющих лишних средств, такие сборы становятся значительной финансовой нагрузкой. «Это особенно актуально, если речь идет об отмене или переоформлении нескольких билетов», — отметил Нилов.
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает инициативу достойной внимания, однако подчеркивает, что оформление возврата авиабилета не должно ущемлять интересы других граждан. «Эту инициативу нужно прорабатывать достаточно синхронно, чтобы не возникло каких-либо манипуляций со стороны граждан, других организаций, которые помогают эти билеты бронировать, здесь должно быть единое правило», — сказал он.
Зотов также отметил, что для льготных категорий граждан следует создать условия для приобретения субсидируемых билетов через государственную верификацию на единой платформе. «Если такая платформа будет функционировать постоянно, это упростит процесс возврата билетов и снимет с авиакомпаний ответственность по верификации граждан», — заключил он.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой создания общероссийской социальной карты для пенсионеров. Политик раскритиковал нынешнюю систему, отметив, что региональные карты перестают действовать за пределами региона страны.