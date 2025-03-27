Пенсионеры и инвалиды могут быть освобождены от штрафов авиакомпаний

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает инициативу достойной внимания, однако подчеркивает, что оформление возврата авиабилета не должно ущемлять интересы других граждан. «Эту инициативу нужно прорабатывать достаточно синхронно, чтобы не возникло каких-либо манипуляций со стороны граждан, других организаций, которые помогают эти билеты бронировать, здесь должно быть единое правило», — сказал он.