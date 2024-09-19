Пенсионерку из Флориды не пустили на круизный лайнер из-за склок в WhatsApp

Жительница Флориды Дженни Феникс продала все нажитое, чтобы отправиться в круиз мечты стоимостью 350 000 долларов (почти 32,15 миллиона рублей). За эти деньги она должна была три года курсировать на лайнере по Европе, Азии и Америке. Но некоторые мечты должны оставаться мечтами. Женщину не пустили на борт судна, когда стало известно, о чем она переписывается в WhatsApp.
Страсть к морским путешествиям бурлила в мисс Феникс уже долгие годы. Раньше она предпринимала попытку отправиться в круиз, но компания, у которой она купила путевку, обанкротилась. В результате женщина осталась без путешествия и без 30 000 долларов, которые уже успела отдать турагенту.
Поэтому к своему следующему путешествию Дженни Феникс уже знала, что не стоит бросаться в горячие предложения очертя голову. Она дождалась, когда компания Villa Vie, услугами которой она собиралась пользоваться, купит корабль, и только потом подписала с ней контракт, внеся залог в 120 000 долларов. Наконец, она вылетела в Саутгемптон, чтобы отправиться в путешествие по 147 странам.
Но, когда лайнер добрался до Белфаста, у него обнаружились неполадки. Пока их устраняли, выяснилось, что у судна истек срок действия сертификатов, и вместо того, чтобы просто продлить их, Villa Vie пришлось начинать все с нуля. Генеральный директор перевозчика Майк Петтерсон объяснил, что проблемы возникли, когда компания DNV, проводящая сертификацию, запросила документацию о прошлых ремонтах судна, предоставить которую не было возможности. В итоге пассажиры застряли в Белфасте.
Но мисс Феникс не собиралась ждать у моря погоды, вернулась в США и присоединилась к последнему этапу другого кругосветного круиза — четырехмесячному путешествию Royal Caribbean на лайнере Serenade of the Seas.
Все это время участники злосчастного круиза общались в чате в WhatsApp. Там Феникс критиковала компанию и говорила, что некоторые пункты путешествия, в частности, Майами, скорее всего, исключат из маршрута, да и вообще нет гарантий того, что поломки не продолжатся на протяжении всего круиза.
Каким-то образом об этих сообщениях стало известно организаторам круиза, и те аннулировали контракт женщины на путешествие из-за «поведения, влияющего на моральный дух общества».
Так что во имя общего благополучия пенсионерку решили снять с рейса. Теперь Феникс предстоит придумать новый план своей жизни.
Что же касается отмен морских круизов, это не первый подобный случай. Так, 1 ноября 2023-го в Стамбуле должен был стартовать трехлетний вояж по всем континентам, включая Антарктиду, но компания сначала перенесла отплытие на 11 ноября, затем на 30-е… А потом стало известно, что никто никуда не поплывет, потому что даже не на чем.