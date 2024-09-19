Пенсионерку из Флориды не пустили на круизный лайнер из-за склок в WhatsApp

Что же касается отмен морских круизов, это не первый подобный случай. Так, 1 ноября 2023-го в Стамбуле должен был стартовать трехлетний вояж по всем континентам, включая Антарктиду, но компания сначала перенесла отплытие на 11 ноября, затем на 30-е… А потом стало известно, что никто никуда не поплывет, потому что даже не на чем.