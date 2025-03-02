Пенсионерка перехитрила мошенников, отдав им купюры «банка приколов»

Когда курьер пришел в назначенное время к пенсионерке за деньгами, оперативники задержали его на месте с поличным. Известно, что задержанный ранее отбывал срок за сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, 31-летний подозреваемый доставлен в отдел полиции.