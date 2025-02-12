Пенсионерка из Самары перевела мошенникам почти полмиллиарда рублей

70-летняя Ольга Серова из Самары отдала преступникам 421 млн рублей. И это, возможно, не все, что у нее было. Схему, которую использовали злоумышленники, уже можно назвать избитой.
Жертве позвонили по телефону, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили о том, что ее деньги пытаются передать ВСУ. Чтобы избежать этого, их нужно было снять и передать курьерам, которые внесут средства на так называемый безопасный счет. Женщина поверила и несколько дней ходила по банкам, снимая деньги. До тех пор, пока в одной из финансовых организаций сотрудник не заподозрил неладное и не обратился к настоящим правоохранителям. К тому времени Ольга Серова успела отдать мошенникам 421 млн рублей. Троих подозреваемых уже задержали, четвертый в розыске. На допросе задержанные заявили, что «подработку» они нашли через мессенджер. Анонимный работодатель сообщил, что они должны будут забирать у людей деньги и переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент. В ходе обысков у всех задержанных суммарно удалось найти несколько млн рублей. Куда делось остальное, пока неясно.
Но еще больше жителей Самары, да и всех, кто читает такие новости, интересует, откуда такие суммы изначально взялись у пенсионерки. Но Ольга Серова не самый простой пенсионер. До ухода на заслуженный отдых в середине 2010-х она занимала довольно высокие позиции как в корпоративном секторе, так и структурах, близких к областной администрации, рассказывает специальный корреспондент «Комсомольской правды — Самара» Наталья Артякова:
«В начале нулевых она была главой Самарских городских электрических сетей. Позже она возглавила Корпорацию развития Самарской области. Примерно в этот же период она также числилась членом совета директоров самарской страховой компании “Астро-Волга”, а также советником бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова. Есть посты и директора по тарифной политике в Средневолжской межрегиональной управляющей энергетической компании, и заместителя директора в Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ».
При таком послужном списке вопросы у правоохранителей могут возникнуть и к самой Ольге Серовой. Точнее к тому, откуда у нее накопилось почти полмиллиарда рублей. По крайней мере, этого нельзя исключать, отмечает почетный адвокат России Алексей Скляренко:
«Теоретически такая постановка вопроса возможна. Вероятность того, что это будет, возрастает, если лицо, которое отдало такую сумму денег, является чиновником. И в связи с антикоррупционной деятельностью в нашей стране, которая ведется, такой вопрос тоже может быть поставлен. Хотя по закону у нас презумпция невиновности. И те денежные средства, которые находятся у граждан, являются их собственностью и не являются добытыми преступным путем, пока иное не будет установлено обвинительным приговором, вступившим в законную силу».
К слову, 11 февраля Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о защите от мошенников. Меры, прописанные в документе, направлены на то, чтобы защитить граждан хотя бы от того, чтобы они брали для мошенников кредиты. Так, согласно инициативе, принятой в Госдуме, при выдаче кредита вводится «период охлаждения»: четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и 48 часов для сумм от 200 тысяч рублей. Закон должен заработать с 1 сентября 2025 года.