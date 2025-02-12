Пенсионерка из Самары перевела мошенникам почти полмиллиарда рублей

Жертве позвонили по телефону, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили о том, что ее деньги пытаются передать ВСУ. Чтобы избежать этого, их нужно было снять и передать курьерам, которые внесут средства на так называемый безопасный счет. Женщина поверила и несколько дней ходила по банкам, снимая деньги. До тех пор, пока в одной из финансовых организаций сотрудник не заподозрил неладное и не обратился к настоящим правоохранителям. К тому времени Ольга Серова успела отдать мошенникам 421 млн рублей. Троих подозреваемых уже задержали, четвертый в розыске. На допросе задержанные заявили, что «подработку» они нашли через мессенджер. Анонимный работодатель сообщил, что они должны будут забирать у людей деньги и переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент. В ходе обысков у всех задержанных суммарно удалось найти несколько млн рублей. Куда делось остальное, пока неясно.