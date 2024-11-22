Пенсионерка из Канады установила рекорд по отжиманиям

Донна Джин Уайльд, 59-летняя жительница Канады, отжалась за час 1575 раз и установила новый мировой рекорд. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.
Отжимания выполнялись по определенному стандарту: в нижней точке локти должны быть согнуты под углом в 90 градусов, а на подъеме руки нужно полностью выпрямлять. Уайльд начала устанавливать рекорд энергично и за первые 20 минут выполнила упражнение 620 раз.
Уайльд уже устанавливала рекорд — она простояла в планке четыре часа, 30 минут и 11 секунд. Для подготовки ей требовалось делать 500 отжиманий в день. Тогда она и полюбила это упражнение и решила второй раз попасть в Книгу.
Рекорд был установлен в доме престарелых. Женщину подбадривали ее 11 из 12 внуков, выкрикивая слова поддержки и вслух считая количество сделанных отжиманий.
Ранее девятилетняя девочка установила мировой рекорд, подняв штангу весом 75 килограммов.