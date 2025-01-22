Пенсионерам напомнили о праве на матпомощь на ремонт. Как ее оформить

У пенсионеров есть право на материальную помощь на ремонт жилья, напомнил в разговоре с RT Федор Васильев, строительный эксперт, основатель и гендиректор компании «ГЛАВСНАБ».
Чтобы получить выплату следует обратиться в органы социальной защиты с заявлением. Предварительно надо составить заключение жилищной комиссии о том, что ремонт необходим. В рамках комиссии проводится осмотр жилья, фиксируется его текущее состояние и определяются виды ремонтных работ. На основе такого заключения могут предоставить разовую выплату, чей размер варьируется, но, как правило, не превышает 15 тыс. руб. в год.
В ряде регионов есть программы бесплатного или льготного мелкого ремонта. Они организуются на уровне местной администрации или через благотворительные фонды.
«Основная цель подобных мероприятий — улучшение безопасности и комфорта пожилых людей в их повседневной жизни. Дополнительно в ряде регионов предусмотрены субсидии или компенсации за ремонт. Например, если пенсионер относится к категории малоимущих или проживает в муниципальном жилье, часть затрат на ремонт может быть покрыта из бюджета», — добавил эксперт.
Семьям с детьми-инвалидами или другими льготными категориями граждан положены дополнительные выплаты, объем которых может достигать до 50% от стоимости ремонта.
Информацию о выплатах в определенном регионе можно получить в органах соцзащиты или местной администрации.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов уточнил, что, по ст. 497 Налогового кодекса, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Это касается жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машино-мест и другой недвижимости. Не платить налог можно только за один объект каждого вида имущества. Если у пенсионера несколько квартир, домов, гаражей и так далее, то он должен платить налог на все объекты, кроме одного.