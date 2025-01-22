Пенсионерам напомнили о праве на матпомощь на ремонт. Как ее оформить

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов уточнил, что, по ст. 497 Налогового кодекса, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Это касается жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машино-мест и другой недвижимости. Не платить налог можно только за один объект каждого вида имущества. Если у пенсионера несколько квартир, домов, гаражей и так далее, то он должен платить налог на все объекты, кроме одного.