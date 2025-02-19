Пенсионер с самой большой коллекцией кирпичей попал в Книгу рекордов Гиннесса

87-летний Клем Райнкемайер из Оклахомы (США) случайно попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за своей уникальной коллекции кирпичей, — пишет UPI.
Сообщается, что Райнкемайер давно прославился среди местных из-за своего исключительного хобби, более 40 лет он собирал необычные кирпичи и даже построил амбар для своей коллекции.
В коллекция Райнкемайера есть уникальные экспонаты. Например, римский кирпич, датируемый 100 годом нашей эры, а также редкие кирпичи XX века с орфографическими ошибками в названии производителей.
Недавно, пока мужчина был в отъезде, его дочь Селия и зять Дэн Бисетт собрали группу друзей, чтобы подсчитать количество кирпичей. Все были крайне удивлены, когда оно превысило 8 тысяч. Родственники Райнкемайера решили обратиться в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы выяснить, является ли эта коллекция самой большой в мире. Эксперты ответили положительно и выслали в подтверждение официальный сертификат.
Когда 87-летний коллекционер вернулся домой, ему вручили документ. Мужчина был счастлив, что его необычное хобби отметили.
Что меня привлекло в кирпичах, так это то, что вы можете проследить их историческую связь с различными местами. Это необычно.
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