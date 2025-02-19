Пенсионер с самой большой коллекцией кирпичей попал в Книгу рекордов Гиннесса

Недавно, пока мужчина был в отъезде, его дочь Селия и зять Дэн Бисетт собрали группу друзей, чтобы подсчитать количество кирпичей. Все были крайне удивлены, когда оно превысило 8 тысяч. Родственники Райнкемайера решили обратиться в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы выяснить, является ли эта коллекция самой большой в мире. Эксперты ответили положительно и выслали в подтверждение официальный сертификат.