Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер с самой большой коллекцией кирпичей попал в Книгу рекордов Гиннесса

За 40 лет мужчина из Оклахомы собрал коллекцию из 8882 необычных кирпичей.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Guinness World Records

87-летний Клем Райнкемайер из Оклахомы (США) случайно попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за своей уникальной коллекции кирпичей, — пишет UPI.

Сообщается, что Райнкемайер давно прославился среди местных из-за своего исключительного хобби, более 40 лет он собирал необычные кирпичи и даже построил амбар для своей коллекции.

В коллекция Райнкемайера есть уникальные экспонаты. Например, римский кирпич, датируемый 100 годом нашей эры, а также редкие кирпичи XX века с орфографическими ошибками в названии производителей.

Недавно, пока мужчина был в отъезде, его дочь Селия и зять Дэн Бисетт собрали группу друзей, чтобы подсчитать количество кирпичей. Все были крайне удивлены, когда оно превысило 8 тысяч. Родственники Райнкемайера решили обратиться в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы выяснить, является ли эта коллекция самой большой в мире. Эксперты ответили положительно и выслали в подтверждение официальный сертификат.

Когда 87-летний коллекционер вернулся домой, ему вручили документ. Мужчина был счастлив, что его необычное хобби отметили.

Что меня привлекло в кирпичах, так это то, что вы можете проследить их историческую связь с различными местами. Это необычно.

Клем Райнкемайер
обладатель самой большой коллекции кирпичей в мире

Ранее рассказывали, что супруги из Бразилии установили мировой рекорд по самому продолжительному браку.