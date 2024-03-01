Пенсионер из штата Орегон забыл о лотерейном билете на $8,4 млн

Ранее также в США неизвестный победитель лотереи Mega Millions не пришел за призом, из-за чего лишился $36 млн (около 3,3 млрд руб.). По словам представителя лотереи Мишель Гринер, организаторы были вынуждены аннулировать выигрыш, так как победитель так и не связался с ними. Теперь человек не сможет получить приз, даже если обратится за ним. По данным организаторов Mega Millions, это единственный подобный случай за 2023 год. При этом, сколько организаторы лотереи ждали, когда объявится счастливчик, не уточняется.