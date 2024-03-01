Пенсионер из штата Орегон забыл о лотерейном билете на $8,4 млн

В США мужчина выиграл в лотерею $8,4 млн (773,2 млн руб.), но не знал об этом, так как забыл о приобретенном лотерейном билете. Об этом сообщает портал UPI.
24 января 68-летний Дэвид Шульце из штата Орегон купил лотерейный билет Oregon's Game Megabucks. В беседе с изданием мужчина признался, что участвует в лотереях редко. В этот раз он решил испытать удачу, так как увидел быстро растущий джекпот.
Но вскоре Шульце забыл о покупке и вспомнил о существовании билета только спустя месяц. Он был шокирован, когда обнаружил, что выиграл столь крупную сумму. Американец признался, что он пока не планирует делать какие-то значительные покупки. Скорее всего, он направит большую часть суммы на различные инвестиции.
Ранее также в США неизвестный победитель лотереи Mega Millions не пришел за призом, из-за чего лишился $36 млн (около 3,3 млрд руб.). По словам представителя лотереи Мишель Гринер, организаторы были вынуждены аннулировать выигрыш, так как победитель так и не связался с ними. Теперь человек не сможет получить приз, даже если обратится за ним. По данным организаторов Mega Millions, это единственный подобный случай за 2023 год. При этом, сколько организаторы лотереи ждали, когда объявится счастливчик, не уточняется.
Другой необычный случай произошел в Великобритании. Жительница Соединенного Королевства получила приз в размере £800 тыс. (₽93 млн), однако всего за четыре года растратила все деньги и разочаровалась в выигрыше. По словам британки, крупная сумма денег разрушила ее жизнь и стала для нее «очень удручающим» опытом.