Пенсионер из Москвы признался в обмане по схеме Долиной, и все равно отсудил квартиру

Пенсионер из Москвы, открыто признавшийся в суде в спланированном обмане покупателей, сумел через суд вернуть себе проданную квартиру в районе Тушино. Решение было вынесено, несмотря на то, что мужчина сознался в том, что намеренно вводил в заблуждение психиатрических экспертов и покупателей, инсценируя свой отъезд.