Пенсионер из Москвы признался в обмане по схеме Долиной, и все равно отсудил квартиру

Пенсионер из Москвы, открыто признавшийся в суде в спланированном обмане покупателей, сумел через суд вернуть себе проданную квартиру в районе Тушино. Решение было вынесено, несмотря на то, что мужчина сознался в том, что намеренно вводил в заблуждение психиатрических экспертов и покупателей, инсценируя свой отъезд.
«Я готовился к схеме заранее: репетировал ответы, вводил экспертов в заблуждение, — заявил пенсионер в суде. — Покупал билет на поезд, чтобы убедить покупателей, что уезжаю», — передает слова пенсионера telegram-канал Mash.
Новые владельцы недвижимости, семья Котковых, теперь оказались в крайне сложном положении. Суд постановил вернуть им полную стоимость квартиры — 9 миллионов рублей, однако у 90-летнего продавца таких средств нет. Они готовят заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, опасаясь, что этот прецедент создаст опасную судебную практику, которая позволит в будущем оспаривать даже абсолютно законные сделки.