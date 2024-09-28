Пенсии, жилье для сирот, утилизация авто. Что ждет россиян в октябре 2024

Второй месяц осени знаменуют рост военных пенсий выше запланированного, изменения в страховании, повышение тарифов на утилизацию авто. Подробности читайте в материале aif.ru.
Вырастут военные пенсии
Военная пенсия напрямую зависит от размера денежного довольствия и еще ряда факторов: выслуги лет, трудового стажа, районных коэффициентов, разного рода надбавок. С 1 октября 2024 года изменится размер довольствия, который принимают для расчета пенсионных выплат военным пенсионерам, бывшим силовикам и членам их семей, — он вырастет на 5,1% и составит 89,83%. Соответственно и пенсия вырастет пропорционально, а средний размер выплат составил 41,6 тысячи рублей.
Копии сайтов будут блокировать быстрее
Копия сайта или «зеркало» позволяет отображать для пользователей уже заблокированные ресурсы, но по другим адресам. В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» создавать такие ресурсы нельзя, а операторы поисковых системы обязаны не допускать попадания «зеркал» в выдачу для пользователей. С 1 октября Роскомнадзор сможет напрямую решать, является ли ресурс «зеркалом» того, к которому уже ограничили доступ, и поручать провайдерам и поисковикам блокировать его. Сейчас этот механизм слишком сложен и занимает много времени: Минцифры оценивают ресурс и принимают решение, сообщают Роскомнадзору, а последний уже связывался с ответственными за блокировку.
Дети-сироты смогут проще подать заявку на жилищную выплату
Летом 2023 года был принят закон, который предоставил некоторым детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, возможность получить деньги на покупку жилья в виде сертификата. С 1 октября 2024 года граждане, которые отвечают условиям получения выплаты, смогут подать документы в личном кабинете «Госуслуг». Новая функция заработает для заявлений о сокращении срока действия договора найма специализированного жилого помещения и о предоставлении выплаты на приобретение жилья в собственность или для полного погашения ипотечного кредита.
АИС «Страхование» станет единственным источником информации о страховании
С 1 апреля 2024 года в России начала работать система, которая объединила все данные об автомобильных страховках и страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, — АИС «Страхование». Она была создана на базе подотчетной РСА системы АИС «ОСАГО», которая уже устарела и была недостаточно функциональна. 1 октября закончится переходный период — системы работали параллельно — и АИС «Страхование» станет единственным источником информации о страховании. Сведения о себе в электронном виде гражданин сможет получить бесплатно и неограниченное количество раз, в бумажном — два раза в год. Для страховщиков эти данные будут платными. Известно, что данные о техосмотре и наличии диагностической карты будут передаваться в систему по запросу.
Сбор за утилизацию авто станет выше
Правительство РФ приняло решение, что с 2024 по 2030 годы ежегодно размер утилизационного сбора будет расти. Первое и самое ощутимое увеличение произойдет 1 октября 2024 года — на 70%-85% в зависимости от категории автомобиля. Далее с 1 января ежегодное повышение составит 10%-20%. Этой осенью рост коснется только колесных транспортных средств и прицепов, а в следующем году — спецтехники. Известно, что для граждан, которые будут ввозить для себя из-за границы автомобили с объемом двигателя менее 3 литров, будут применяться льготные значения.
QR-код полиса ОСАГО обновят
QR-код появился на полисе ОСАГО в 2018 году. Он позволял с помощью приложения проверить документ о страховании на легальность. С 1 октября по изображению можно будет узнать информацию о договоре страхования, размещенном в АИС «Страхование»: данные страховщика, срок действия полиса, сведения об автомобиле. Это связано с полным переходом на АИС «Страхование». Менять полис ОСАГО или производить другие манипуляции не нужно.
Для использования произведений «без автора» нужно будет получать разрешение
Использование произведений «без автора» или, как их еще называют, «сиротских произведений» в России законодательно не регулировалось. Под ними понимают произведения литературы, музыки, фотографии, чьи авторы неизвестны. С 21 октября, чтобы ими воспользоваться, нужно будет обратиться в специальную организацию, которая имеет аккредитацию на такую деятельность, и заплатить. Отчисления будут храниться на счету в банке на случай компенсации автору, если он заявит о себе.
На гауптвахту можно будет отправлять без суда
С 8 октября командиры смогут назначать суровое наказание за дисциплинарные проступки самостоятельно. Сейчас действует правило, что применять к военнослужащим дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте можно только по решению гарнизонного военного суда. Изменения коснутся военного положения и мобилизации. По мнению экспертов, невозможность оперативно применить меры ответственности из-за удаленности судов и особых условий службы, снижает их эффективность и подрывает соблюдение воинской дисциплины.
Мобильники и планшеты с интернетом на СВО запретят
С 8 октября в зоне специальной военной операции запретят пользоваться гаджетами за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения боевой задачи. За нарушение запрета грозит арест на срок до 10 суток. К ответственности могут привлечь за фотографирование, звонки или переписки — такие действия могут поставить под угрозу безопасность военнослужащих и не имеют значения для прохождения службы.
Водителям такси без дополнительной страховки начнут приостанавливать лицензии
С 1 сентября 2024 года водители такси должны кроме ОСАГО обязательно оформлять полис дополнительного страхования — ОСГОП как перевозчики в сфере общественного транспорта. До 30 октября им необходимо получить полис и сообщить об этом в уполномоченный орган. Если не предпринять дополнительных мер лицензию перевозчика сначала приостановят, а потом аннулируют.
Источники: http://duma.gov.ru https://www.pnp.ru