Пенсии, жилье для сирот, утилизация авто. Что ждет россиян в октябре 2024

С 1 апреля 2024 года в России начала работать система, которая объединила все данные об автомобильных страховках и страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, — АИС «Страхование». Она была создана на базе подотчетной РСА системы АИС «ОСАГО», которая уже устарела и была недостаточно функциональна. 1 октября закончится переходный период — системы работали параллельно — и АИС «Страхование» станет единственным источником информации о страховании. Сведения о себе в электронном виде гражданин сможет получить бесплатно и неограниченное количество раз, в бумажном — два раза в год. Для страховщиков эти данные будут платными. Известно, что данные о техосмотре и наличии диагностической карты будут передаваться в систему по запросу.