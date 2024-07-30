Согласно актуальному исследованию, опубликованному в научном журнале Scientific Reports, пение птиц положительно сказывается на ментальном здоровье в долгосрочной перспективе. При этом положительное воздействие наблюдается даже у людей с диагностированным депрессивным расстройством.
В результате анализа показателей здоровья примерно 1300 добровольцев, ученые из института психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона установили, что настроение людей заметно улучшается после наблюдения за птицами и прослушивания их пения. При этом, исследователи отмечают, что связь между птицами и психическим благополучием не объясняется сопутствующими факторами окружающей среды, вроде наличия деревьев, растений или воды.
Авторы научной работы утверждают, что улучшение состояния после прослушивания пения птиц может продлиться до восьми часов. Кстати, для такого метода «релаксации» совершенно необязательно выезжать на природу. Отмечается, что достаточно послушать пение птиц из квартиры (если ваши окна выходят на парк или аллею) или включить специальную аудиодорожку.
К слову, контрастный душ тоже положительно влияет на организм. О преимуществах гидротерапии рассказали в материале.
Кристина Корчанова