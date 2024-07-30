Пение птиц положительно сказывается на ментальном здоровье

В результате анализа показателей здоровья примерно 1300 добровольцев, ученые из института психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона установили, что настроение людей заметно улучшается после наблюдения за птицами и прослушивания их пения. При этом, исследователи отмечают, что связь между птицами и психическим благополучием не объясняется сопутствующими факторами окружающей среды, вроде наличия деревьев, растений или воды.