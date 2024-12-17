Хинкали из баранины и харчо: что нужно попробовать в Грузии

Попробовать грузинскую кухню — значит открыть для себя множество богатых культур, которые на протяжении веков проникали на территорию страны, испытывая влияние Ирана, Азии, Турции и Средиземноморья. В каждом регионе есть свои особенности и даже классические блюда, которые в разных частях Грузии готовят по-разному.
В National Geographic рассказали, какие блюда в Грузии нужно обязательно попробовать.
Пхали из Имеретии
В регионе Имеретия на западе Грузии готовят одно из самых необычных блюд в стране, и самое популярное — пхали. Это вегетарианская закуска в виде соуса из рубленой зелени или сезонных овощей.
Набор из разных пхали, мчади (кукурузных лепёшек), сыра и других закусок подаются на одном блюде и вместе называются «гоби». Этот стиль подачи, связанный со словом «мегабари» (что означает «друг»), отражает социальную природу национальной кухни.
Чихиртма из Кахетии
Чихиртма — это густой мясной суп с пряностями, который ассоциируется с Кахетией в восточной части Грузии. Грузины используют это блюдо как средство от похмелья.
Острота супа достигается путем добавления винного уксуса, а бархатная структура — за счет яиц.
Хачапури по-аджарски
Грузия — родина аджарского хачапури, национального грузинского блюда «хлеб с сыром», которое существует в десятках региональных разновидностей. Однако именно в Аджарии на юго-западе страны хачапури выглядит иначе.
Легенда гласит, что, поскольку Аджария находится на побережье, хлеб имеет форму лодки. Соответственно, яичный желток может символизировать яркое солнце, а сливочное масло — понтон, плывущий по морю.
Хинкали из Тушетии
Хинкали напоминают сяолунбао (маленькие китайские булочки, приготовленные на пару) и, вероятно, попали в Грузию через Монголию. Эти пельмени зачастую начиняют фаршем из говядины и свинины, но в отдаленном регионе Тушети есть оригинальный рецепт. Согласно ему, для приготовления используется баранина.
Самым важным компонентом считается горячий бульон в хинкалях. Поэтому сначала откусывают кусочек теста и выпивают его, а уже после съедают блюдо полностью. Золотое правило — есть руками.
Харчо из Самегрело
Харчо — это популярный говяжий суп. Многим нравится добавлять в него аджику, острую перечно-чесночную пасту, которая является основным блюдом в субтропическом Самегрело, но строгих правил приготовления этого блюда не существует.
Например, в харчо из мегрельской телятины используются молотые грецкие орехи для густой подливки, напоминающей карри. Традиционным дополнением к этому блюду является эларджи, мягкая гоми (зерновая каша), смешанная с сыром.
Шкмерули из Рачи
Шкмерули, родом из села Схмери в Раче (северо-восточная часть западной Грузии), — это простое блюдо из жареной курицы, которое подают с пикантным сырым или слегка обжаренным чесночным соусом.
Для приготовления этого блюда прямо на очаге используются глиняные сковороды под названием кеци. Эти традиционные грузинские сковороды сделаны из той же глины, что и квеври — амфоры, которые используются в 8000-летней традиции виноделия в Грузии.
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