Хинкали из баранины и харчо: что нужно попробовать в Грузии

Попробовать грузинскую кухню — значит открыть для себя множество богатых культур, которые на протяжении веков проникали на территорию страны, испытывая влияние Ирана, Азии, Турции и Средиземноморья. В каждом регионе есть свои особенности и даже классические блюда, которые в разных частях Грузии готовят по-разному.