Пелагея проиграла Ивану Телегину в деле о размере алиментов на их дочь

Пелагея и Иван Телегин поженились летом 2016 года. В январе 2017 года у супругов родилась дочь Таисия. В конце 2019 года исполнительница в своем аккаунте в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) объявила о разводе с хоккеистом. Певица выразила надежду на то, что у нее получится сохранить хорошие отношения с бывшим супругом ради дочери.