Пелагея проиграла Ивану Телегину в деле о размере алиментов на их дочь

Певица Пелагея проиграла судебный спор о размере алиментов на свою дочь Таисию от бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, говорится в карточке дела на сайте Мосгорсуда.
Согласно опубликованным данным, дело об изменении размера или формы взыскания алиментов было зарегистрировано 18 апреля этого года на основании апелляционной жалобы Телегина по решению, вынесенному еще в декабре 2022 года. 19 апреля суд приступил к его рассмотрению. На заседании 28 мая Никулинский районный суд города Москвы решил полностью отменить предыдущее судебное постановление и принять новое решение.
Основанием для этого послужило «неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела». Детали изменений не раскрываются.
Пелагея и Иван Телегин поженились летом 2016 года. В январе 2017 года у супругов родилась дочь Таисия. В конце 2019 года исполнительница в своем аккаунте в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) объявила о разводе с хоккеистом. Певица выразила надежду на то, что у нее получится сохранить хорошие отношения с бывшим супругом ради дочери.
В мае 2020-го она официально подала на развод, к декабрю бракоразводный процесс был завершен. Тогда суд обязал Телегина выплачивать алименты в размере 25% от своего дохода. «Из них половина идет на счет дочери, половина — Пелагее», — сказала тогда его адвокат Ирина Петрова. В 2022 году Никулинский суд Москвы удовлетворил иск спортсмена к бывшей супруге по изменению суммы выплат с ¼ части дохода до ⅙.
В январе 2023 года Пелагея рассказала о третьей победе над бывшим мужем в суде. По словам ее адвоката, хоккеист хотел отсудить у певицы квартиру, утверждая, что она была куплена на его средства, и взыскать доходы от выступлений группы «Пелагея» в свою пользу.