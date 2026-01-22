Популярные темы
Пекарня «Машенька» подготовила корзину со сладостями для Уиткоффа

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что подготовил корзину со сладостями для спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

Источник: Соцсети

«Здесь любимое американским народом печенье “Красный бархат”, маффин с черничным джемом, традиционный яблочный пирог, а также пирожное брауни», — поделился Максимов с Ruptly.

Он рассказал, что это необычная для них выпечка. Рецептуру они изучали специально для Уиткоффа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер приедут в Москву для переговоров 22 января в вечернее время.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попробовал выпечку люберецкой пекарни «Машенька» с «Вологодским» вишнёвым вареньем производства Вологодского комбината пищевых продуктов леса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин был очень польщён подарком.