Пекарня «Машенька» подготовила корзину со сладостями для Уиткоффа

«Здесь любимое американским народом печенье “Красный бархат”, маффин с черничным джемом, традиционный яблочный пирог, а также пирожное брауни», — поделился Максимов с Ruptly.
Он рассказал, что это необычная для них выпечка. Рецептуру они изучали специально для Уиткоффа.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер приедут в Москву для переговоров 22 января в вечернее время.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попробовал выпечку люберецкой пекарни «Машенька» с «Вологодским» вишнёвым вареньем производства Вологодского комбината пищевых продуктов леса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин был очень польщён подарком.