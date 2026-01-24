Пекарня «Машенька» добавит в меню готовившиеся к визиту Уиткоффа в Москву блюда

Владелец подмосковной пекарни заявил, что изменит меню заведения.
Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил, что намерен скорректировать меню заведения после выполнения заказа для спецпосланника США Стива Уиткоффа, который приезжал в столицу РФ для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Также Максимов планирует расширить ассортимент за счет американской выпечки.
«После событий на этой неделе многие теперь хотят попробовать десерты, которые мы изготовили для высокого американского гостя», — рассказал владелец заведения РИА Новости. По его словам, пекари и кондитеры протестировали несколько вариантов рецептур, чтобы добиться максимально качественного результата при приготовлении блюд, которые ранее в пекарне не делали.
Теперь в пекарне планируется вводить определенные позиции в постоянный ассортимент: это классические американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционный яблочный пай, брауни, а также шоколадное печенье. Максимов уточнил, что десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были оперативно раскуплены посетителями.
Пекарня «Машенька» 23 января подготовила подарочную корзину с угощениями для Стива Уиткоффа, который приехал в Москву. Еще 3 декабря 2025 года спецпосланник США во время очередного визита в РФ на переговоры не смог отказаться от местных чебуреков. В тот раз он решил попробовать посикунчики с крабом — уральский вариант чебуреков меньшего размера.