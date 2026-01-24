Пекарня «Машенька» добавит в меню готовившиеся к визиту Уиткоффа в Москву блюда

Пекарня «Машенька» 23 января подготовила подарочную корзину с угощениями для Стива Уиткоффа, который приехал в Москву. Еще 3 декабря 2025 года спецпосланник США во время очередного визита в РФ на переговоры не смог отказаться от местных чебуреков. В тот раз он решил попробовать посикунчики с крабом — уральский вариант чебуреков меньшего размера.