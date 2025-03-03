Пейте, дети, молоко. Названы три лучших детских напитка

В экспертную группу, созванную национальной программой Фонда Роберта Вуда Джонсона Healthy Eating Research, вошли представители Академии питания и диетологии, Американской академии детской стоматологии, Американской академии педиатрии (AAP) и Американской кардиологической ассоциации. Изучив литературу, исследователи пришли к выводу, что основным напитком для удовлетворения потребностей детей в гидратации должна быть вода. Им нужно пить от 0,5 до 2,6 литра в сутки в зависимости от возраста и пола. Исследователи советуют фильтрованную водопроводную воду — она доступна по цене, экологична, а также часто содержит фтор, который помогает предотвратить кариес.
Также детям нужно давать обычное пастеризованное молоко. В нем содержатся важные питательные вещества. Если говорить о растительных альтернативах — миндальном, овсяном молоке, — в них нет ключевых питательных веществ. Молочные продукты нужно заменять ими только по медицинским показаниям. Что касается ароматизированного и подслащенного молока, то его нужно ограничивать.
В рационе ребенка также допустимы стопроцентные фруктовые или овощные соки. Но на них детям тоже нельзя налегать. Дело в том, что такие соки очень калорийны.
Газировку, спортивные напитки нужно убрать из рациона детей и подростков, поскольку в них есть сахар. Это касается и кофеиносодержащих напитков — они могут нарушать сон, ухудшать психическое и сердечное здоровье.
«Выбор здоровых напитков для детей так же важен, как и выбор здоровой пищи», — заявила Эми Рид, детский диетолог и представитель Академии питания и диетологии.
Тем временем исследователи назвали напиток, который улучшает качество сна.