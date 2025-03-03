Пейте, дети, молоко. Названы три лучших детских напитка

В экспертную группу, созванную национальной программой Фонда Роберта Вуда Джонсона Healthy Eating Research, вошли представители Академии питания и диетологии, Американской академии детской стоматологии, Американской академии педиатрии (AAP) и Американской кардиологической ассоциации. Изучив литературу, исследователи пришли к выводу, что основным напитком для удовлетворения потребностей детей в гидратации должна быть вода. Им нужно пить от 0,5 до 2,6 литра в сутки в зависимости от возраста и пола. Исследователи советуют фильтрованную водопроводную воду — она доступна по цене, экологична, а также часто содержит фтор, который помогает предотвратить кариес.