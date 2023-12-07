Педро Паскаль оставил далеко позади Тома Круза в рейтинге главных звезд

Педро Паскаль возглавил список 100 лучших звезд 2023 года по версии IMDb. Сайт также опубликовал рейтинг 10 фильмов и сериалов года на основе статистики посещений страниц.

Главные звезды года

Педро Паскаль — главная звезда года. Актер чилийского происхождения сыграл главные роли в двух самых популярных сериалах 2023 года и получил признание критиков. Речь о проектах «Одни из нас» и третьем сезоне спин-оффа «Звездные войны», в котором актер сыграл загадочного мандалорца.

В первую тройку вошли также Мэри Элизабет Уинстэд («Асока») и Ана де Армас, занявшие второе и третье места соответственно.

Ана де Армас не новичок в списке лучших звезд IMDb, она входит в пятерку лучших с 2020 года. Интерес к актрисе поддерживала в этом году ее роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка». Затем она воссоединилась со своим коллегой по фильму «Достать ножи» Крисом Эвансом в комедийном боевике Apple TV+ «Призраки», принесший ей новое внимание публики.

Далее рейтинг выглядит так:

4. Дженна Ортега («Уэнсдэй»);

5. Белла Рэмси («Одни из нас»);

6. Марго Робби («Барби»);

7. Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»);

8. Кэти Сакхофф («Мандалорец»);

9. Карла Гуджино («Призраки дома на холме»);

10. Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).

Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») оказалась на 25-й строчке рейтинга, Лили-Роуз Депп («Кумир») на 27-й, Том Круз (франшиза «Миссия невыполнима») на 30-й.

Самые популярные фильмы

Самым популярным фильмом 2023 года по версии IMDb стал «Оппенгеймер». Вторую строчку заняла «Барби», а третью «Стражи Галактики. Часть 3». Пятерку лидеров замыкают «Русалочка» и «Джон Уик-4» с Киану Ривзом.

Далее следуют по порядку:

6. «Братья Супер Марио в кино»;

7. «Пять ночей с Фредди»;

8. «Человек-паук: Паутина вселенных»;

9. «Убийцы цветочной луны»;

10. «Флэш».

Самые популярные сериалы

1. «Одни из нас»;

2. «Асока»;

3. «Наследники»;

4. «Черное зеркало»;

5. «Мандалорец».

В топ-10 также вошли «Ван-Пис», «Падение дома Ашеров», «Тед Лассо», «Медведь» и «Поколение “Ви”.