Педро Паскаль оставил далеко позади Тома Круза в рейтинге главных звезд
В топ-3 фаворитов года по версии IMDb попала и Ана де Армас.
В топ-3 фаворитов года по версии IMDb попала и Ана де Армас.
Педро Паскаль возглавил список 100 лучших звезд 2023 года по версии IMDb. Сайт также опубликовал рейтинг 10 фильмов и сериалов года на основе статистики посещений страниц.
Педро Паскаль — главная звезда года. Актер чилийского происхождения сыграл главные роли в двух самых популярных сериалах 2023 года и получил признание критиков. Речь о проектах «Одни из нас» и третьем сезоне спин-оффа «Звездные войны», в котором актер сыграл загадочного мандалорца.
В первую тройку вошли также Мэри Элизабет Уинстэд («Асока») и Ана де Армас, занявшие второе и третье места соответственно.
Ана де Армас не новичок в списке лучших звезд IMDb, она входит в пятерку лучших с 2020 года. Интерес к актрисе поддерживала в этом году ее роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка». Затем она воссоединилась со своим коллегой по фильму «Достать ножи» Крисом Эвансом в комедийном боевике Apple TV+ «Призраки», принесший ей новое внимание публики.
Далее рейтинг выглядит так:
4. Дженна Ортега («Уэнсдэй»);
5. Белла Рэмси («Одни из нас»);
6. Марго Робби («Барби»);
7. Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»);
8. Кэти Сакхофф («Мандалорец»);
9. Карла Гуджино («Призраки дома на холме»);
10. Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).
Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») оказалась на 25-й строчке рейтинга, Лили-Роуз Депп («Кумир») на 27-й, Том Круз (франшиза «Миссия невыполнима») на 30-й.
Самым популярным фильмом 2023 года по версии IMDb стал «Оппенгеймер». Вторую строчку заняла «Барби», а третью «Стражи Галактики. Часть 3». Пятерку лидеров замыкают «Русалочка» и «Джон Уик-4» с Киану Ривзом.
Далее следуют по порядку:
6. «Братья Супер Марио в кино»;
7. «Пять ночей с Фредди»;
8. «Человек-паук: Паутина вселенных»;
9. «Убийцы цветочной луны»;
10. «Флэш».
1. «Одни из нас»;
2. «Асока»;
3. «Наследники»;
4. «Черное зеркало»;
5. «Мандалорец».
В топ-10 также вошли «Ван-Пис», «Падение дома Ашеров», «Тед Лассо», «Медведь» и «Поколение “Ви”.
Ранее исследовательская компания Mediascope назвала сериалы, которые чаще всего ищут в России. На первом месте — «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. В топ-3 также вошли турецкий «Зимородок» (2022) и «Папины дочки» (не уточняется, оригинальный сериал или продолжение под названием «Папины дочки. Новые»). Причем оба проекта набрали почти одинаковые доли от всех искавших сериалы.