Педиатр рассказал, сколько конфет можно есть ребенку в день. Вы удивитесь

При умеренной физической нагрузке детям рекомендуется есть не более 1−2 конфет в день. Подросткам можно съедать не более 2−3 конфет в день. Об этом в комментарии «РИА Новости» сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.
Ранее эксперт Роскачества, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина рассказала, что конфеты можно заменить более полезным аналогом — цукатами. Они не только содержат меньше сахара, но и имеют полезные для организма свойства.
Например, лимонные, мандариновые, апельсиновые или другие цитрусовые цукаты повышают иммунитет. Они способны стать поддержкой для иммунитета, облегчить дыхание при заложенности носа, снизить першение в горле. Ананасовые цукаты богаты бромелайном — веществом, которое помогает более эффективно сжигать избыточные жиры. А цукаты из манго хорошо влияют на пищеварение и иммунную систему, помогают нормализовать обменные процессы в организме и улучшают концентрацию.
До этого главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, сколько мандаринов можно есть в день. Безопасной нормой является 200−250 г мандаринов в день. Чрезмерное потребление цитрусовых может привести к псевдоаллергической реакции, которую сопровождают кожные высыпания и зуд.
При этом эксперт напомнила, что у мандаринов небольшая калорийность — всего 38 килокалорий на 100 г. На 100 г фруктовой мякоти в мандаринах — 8 г углеводов. Кроме того, в 100 г мандаринов содержится порядка 40% от рекомендованной дневной нормы потребления витамина С, необходимого для иммунитета и профилактики респираторных болезней, а также полезного для сердечно-сосудистой системы.