Педиатр рассказал, сколько конфет можно есть ребенку в день. Вы удивитесь

При этом эксперт напомнила, что у мандаринов небольшая калорийность — всего 38 килокалорий на 100 г. На 100 г фруктовой мякоти в мандаринах — 8 г углеводов. Кроме того, в 100 г мандаринов содержится порядка 40% от рекомендованной дневной нормы потребления витамина С, необходимого для иммунитета и профилактики респираторных болезней, а также полезного для сердечно-сосудистой системы.