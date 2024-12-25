Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педиатр рассказал, сколько конфет можно есть ребенку в день. Вы удивитесь

При умеренной нагрузке — не более трех конфет в день.

Источник: РИА "Новости"

При умеренной физической нагрузке детям рекомендуется есть не более 1−2 конфет в день. Подросткам можно съедать не более 2−3 конфет в день. Об этом в комментарии «РИА Новости» сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

Врач уточнил, что первокласснику не стоит потреблять более 45 г сахара в день. Младшему школьнику можно съесть не более 58 г, а подростку — не более 67 г.

Ранее эксперт Роскачества, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина рассказала, что конфеты можно заменить более полезным аналогом — цукатами. Они не только содержат меньше сахара, но и имеют полезные для организма свойства.

Например, лимонные, мандариновые, апельсиновые или другие цитрусовые цукаты повышают иммунитет. Они способны стать поддержкой для иммунитета, облегчить дыхание при заложенности носа, снизить першение в горле. Ананасовые цукаты богаты бромелайном — веществом, которое помогает более эффективно сжигать избыточные жиры. А цукаты из манго хорошо влияют на пищеварение и иммунную систему, помогают нормализовать обменные процессы в организме и улучшают концентрацию.

До этого главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, сколько мандаринов можно есть в день. Безопасной нормой является 200−250 г мандаринов в день. Чрезмерное потребление цитрусовых может привести к псевдоаллергической реакции, которую сопровождают кожные высыпания и зуд.

При этом эксперт напомнила, что у мандаринов небольшая калорийность — всего 38 килокалорий на 100 г. На 100 г фруктовой мякоти в мандаринах — 8 г углеводов. Кроме того, в 100 г мандаринов содержится порядка 40% от рекомендованной дневной нормы потребления витамина С, необходимого для иммунитета и профилактики респираторных болезней, а также полезного для сердечно-сосудистой системы.