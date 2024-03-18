Педиатр назвала веские причины отдать ребёнка в детский сад

Она обращает внимание и на то, что в детских садах есть квалифицированные психологи, логопеды, педагоги. Там к детям предъявляются определённые требования, и программа обучения построена с учётом тестирования в первый класс. По мнению педиатра, учреждение не даёт расслабиться ребёнку, защищает от негативного влияния гаджетов и даёт маме чада больше времени на времяпрепровождения с собой, что значительно улучшает взаимоотношения в семье.