Педиатр назвала веские причины отдать ребёнка в детский сад

Ещё одной причиной отдать малыша в детский сад она назвала наличие там режима. Это развивает в ребёнке дисциплину и послушание. Кроме того, Чахнашвили считает детсад лучшей перспективой для ребёнка как минимум потому, что дети, посещающие его, реже болеют в школе, в меру разнообразия вирусов, с которыми чадо уже познакомился.
«Многие дети в коллективе лучше едят и спят днём, в то время как дома их приходится уговаривать или мириться с неповиновением. Таким детям потом легче адаптироваться к режиму в первом классе», — объяснила врач.
Она обращает внимание и на то, что в детских садах есть квалифицированные психологи, логопеды, педагоги. Там к детям предъявляются определённые требования, и программа обучения построена с учётом тестирования в первый класс. По мнению педиатра, учреждение не даёт расслабиться ребёнку, защищает от негативного влияния гаджетов и даёт маме чада больше времени на времяпрепровождения с собой, что значительно улучшает взаимоотношения в семье.
Педиатр добавила, что не стоит забывать и о минусах. Например, отсутствие строго персонифицированного подхода, сложности с сепарацией, разная степень адаптивных возможностей ребёнка. Она рекомендует при принятии решения взвесить все «за» и «против».