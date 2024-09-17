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Педиатр назвал легкие способы предотвратить сколиоз у детей

У многих современных детей есть такое заболевание, как сколиоз. Избежать его помогут правильная осанка и укрепление мышц.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов подчеркнул, что детям нужно сидеть ровно. Правильная осанка — залог здоровой спины. При этом ребенку нужно сидеть таким образом как в школе, так и дома.

Кроме того, нужно укреплять мышцы спины. В этом помогут специальные регулярные физические упражнения. Они будут поддерживать правильную осанку.

Рамил Шахвеледов также отметил, что снизить нагрузку на позвоночник помогут выбор подходящего рюкзака и соблюдение рекомендаций по его наполнению.

Помимо этого, нужны регулярные медицинские осмотры. Они позволяют вовремя выявить проблему и начать лечение для предотвращения прогрессирования заболевания.

Сколиоз может развиться из-за неправильной позы во время сидячей работы. Так, не стоит сидеть нога на ногу. Это вредит спине и другим органам.