Педиатр назвал легкие способы предотвратить сколиоз у детей

В разговоре с NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов подчеркнул, что детям нужно сидеть ровно. Правильная осанка — залог здоровой спины. При этом ребенку нужно сидеть таким образом как в школе, так и дома.
Кроме того, нужно укреплять мышцы спины. В этом помогут специальные регулярные физические упражнения. Они будут поддерживать правильную осанку.
Рамил Шахвеледов также отметил, что снизить нагрузку на позвоночник помогут выбор подходящего рюкзака и соблюдение рекомендаций по его наполнению.
Помимо этого, нужны регулярные медицинские осмотры. Они позволяют вовремя выявить проблему и начать лечение для предотвращения прогрессирования заболевания.
Сколиоз может развиться из-за неправильной позы во время сидячей работы. Так, не стоит сидеть нога на ногу. Это вредит спине и другим органам.