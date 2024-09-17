Педиатр назвал легкие способы предотвратить сколиоз у детей

В разговоре с NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов подчеркнул, что детям нужно сидеть ровно. Правильная осанка — залог здоровой спины. При этом ребенку нужно сидеть таким образом как в школе, так и дома.