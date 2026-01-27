Педагог предложил создавать школы-колонии для хулиганов

Школам необходимо предоставить возможность отчислять учащихся за неудовлетворительные оценки по поведению. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«В первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России: как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков», — отметил он на заседании рабочей группы Совета по образованию.
Фадеев добавил, что столь жесткую меру как отчисление нужно применять только за вопиющие проступки со стороны школьников.
Напомним, что с сентября в тестовом режиме в нескольких субъектах РФ введена система оценки поведения школьников.
Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров раскритиковал предложение главы СПЧ, назвав его необдуманным. Он отметил, что в случае введения оценок за поведения по свей стране необходимо будет внедрить четкий механизм их проставления.
«Их нужно будет ввести в поле разумного педагогического содержания. Во-первых, чтобы эти оценки не были формальными. Во-вторых, что они не служили способом самоуправства, например, расправы педагога с учениками из личных корыстных мотивов», — сказал Снегуров.
По его словам, идея об отчислении за «неуд» влечет за собой множество вопросов, решить которые крайне сложно.
«Допустим, эти оценки введены по всей стране, и кто-то из школьных хулиганов получает “неуд” за поведение, даже если вполне оправданно получает, куда мы потом этого ребенка денем? Он остается человеком, который имеет свои права, о котором мы должны заботиться, а мы его просто выбросим на улицу? Чтобы он потом с топором в свою школу вернулся мстить?» — добавил педагог.
Выходом из сложившейся ситуации, по мнению Снегурова, может стать специальных школ-колоний для нерадивых учеников.
«Нужно создавать школы-колонии, где мы таких учеников обучаем, воспитываем трудом, жёстким графиком, нагрузкой, конечно, посильной для детей как физической, так и учебной, водим на экскурсии в театры, музеи и так далее. На базе этой школы-колонии ученик-хулиган может исправиться. Общество должно перейти от равнодушия к вниманию к детям, о чём я не раз говорил. Тогда у нас меньше хулиганов будет», — считает эксперт.