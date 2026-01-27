Популярные темы
Педагог предложил создавать школы-колонии для хулиганов

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отчислять из школ учеников за неудовлетворительные оценки за поведение. Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров специально для ВФокусе Mail указал на недостатки данной инициативы.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Школам необходимо предоставить возможность отчислять учащихся за неудовлетворительные оценки по поведению. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«В первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России: как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков», — отметил он на заседании рабочей группы Совета по образованию.

Фадеев добавил, что столь жесткую меру как отчисление нужно применять только за вопиющие проступки со стороны школьников.

Напомним, что с сентября в тестовом режиме в нескольких субъектах РФ введена система оценки поведения школьников.

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров раскритиковал предложение главы СПЧ, назвав его необдуманным. Он отметил, что в случае введения оценок за поведения по свей стране необходимо будет внедрить четкий механизм их проставления.

«Их нужно будет ввести в поле разумного педагогического содержания. Во-первых, чтобы эти оценки не были формальными. Во-вторых, что они не служили способом самоуправства, например, расправы педагога с учениками из личных корыстных мотивов», — сказал Снегуров.

По его словам, идея об отчислении за «неуд» влечет за собой множество вопросов, решить которые крайне сложно.

«Допустим, эти оценки введены по всей стране, и кто-то из школьных хулиганов получает “неуд” за поведение, даже если вполне оправданно получает, куда мы потом этого ребенка денем? Он остается человеком, который имеет свои права, о котором мы должны заботиться, а мы его просто выбросим на улицу? Чтобы он потом с топором в свою школу вернулся мстить?» — добавил педагог.

Выходом из сложившейся ситуации, по мнению Снегурова, может стать специальных школ-колоний для нерадивых учеников.

«Нужно создавать школы-колонии, где мы таких учеников обучаем, воспитываем трудом, жёстким графиком, нагрузкой, конечно, посильной для детей как физической, так и учебной, водим на экскурсии в театры, музеи и так далее. На базе этой школы-колонии ученик-хулиган может исправиться. Общество должно перейти от равнодушия к вниманию к детям, о чём я не раз говорил. Тогда у нас меньше хулиганов будет», — считает эксперт.