Педагог объяснила, почему школьникам обязательно надо писать от руки

По словам эксперт, письмо также развивает умение фокусироваться.
«Делая заметки от руки, дети вовлекают в работу различные структуры мозга, что позволяет активно развивать моторику и память, управлять вниманием и фокусироваться на правильности выполнения задания. Это влияет и на дисциплину ― ученики, способные долго концентрироваться на одной задаче, не отвлекаются и не мешают другим. Практика письма от руки помогает современным детям сосредоточиться и перестать бесконечно переключать фокус внимания. Письмо от руки помогает им немного замедлиться и начать заниматься более вдумчиво», — объяснила она.
«Я вижу это даже на своих учениках ― те дети, которые уже в 5 лет умеют выписывать буквы, гораздо лучше узнают их, когда им показывают карточки, и быстрее осваивают навыки чтения», — добавила специалист.
«Записи, сделанные ручкой на бумаге, запоминаются лучше, чем прочитанные распечатки. Это особенно важно именно для обучения ― и в школе, и в вузе придется вести конспекты. Когда мы пишем от руки, мы задействуем и зрительную, и моторную память. Кроме того, пишем мы обычно несколько медленнее, чем печатаем. Это позволяет глубже понять то, что мы конспектируем, увидеть неочевидные связи между фактами, отделить важное от второстепенного», — подчеркнула педагог.
Калинина также добавила, что письмо стимулирует творческие способности.
«Многие писатели создают черновики своих произведений от руки и постоянно делают рукописные заметки. Набирая текст на компьютере, мы в любой момент можем что-то стереть, исправить и переписать без помарок. Но это не позволяет нам сконцентрироваться на креативном процессе и отследить поток идей. Ведь иногда исправления и помарки важнее самого текста. Хорошая идея — регулярно предлагать детям писать сочинения от руки. Результат заметен практически сразу ― они начинают проявлять больше фантазии и креативности, их тексты становятся выразительнее, даже выбор слов меняется. Это связано с тем, что письмо требует больше времени, а значит, мы получаем больше возможностей хорошо обдумать то, что пишем», — объяснила эксперт.
«Рукописный дневник ― это нечто гораздо более личное, чем записки в Notes или даже записи в соцсетях. Можно предложить детям вести дневник эмоций. Это поможет развить soft и self навыки, которые так важны для современного человека. Дети будут учиться осознавать свои эмоции, начнут рефлексировать и будут учиться с малых лет работать над осознанностью. К тому же письмо от руки в дневнике позволит снять напряжение и сработает как антистресс-инструмент. Ведя дневник, дети погружаются в свои мысли, начинают выплескивать на бумагу то, что обычно остается невыраженным. Закорючки и узоры на полях, которые так не любят видеть преподаватели в тетрадях по русскому и математике, перенесутся в дневник, где никто не расстроится из-за такого творческого самовыражения. В итоге выигрывают все: и ребенок, который нашел экологичное выражение своим эмоциям и переживаниям, и преподаватель, которому предстоит работать с более уравновешенным учеником. А еще детские дневники ― бесценные артефакты взросления», — резюмировала она.