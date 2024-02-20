Педагог объяснила, почему школьникам обязательно надо писать от руки

«Рукописный дневник ― это нечто гораздо более личное, чем записки в Notes или даже записи в соцсетях. Можно предложить детям вести дневник эмоций. Это поможет развить soft и self навыки, которые так важны для современного человека. Дети будут учиться осознавать свои эмоции, начнут рефлексировать и будут учиться с малых лет работать над осознанностью. К тому же письмо от руки в дневнике позволит снять напряжение и сработает как антистресс-инструмент. Ведя дневник, дети погружаются в свои мысли, начинают выплескивать на бумагу то, что обычно остается невыраженным. Закорючки и узоры на полях, которые так не любят видеть преподаватели в тетрадях по русскому и математике, перенесутся в дневник, где никто не расстроится из-за такого творческого самовыражения. В итоге выигрывают все: и ребенок, который нашел экологичное выражение своим эмоциям и переживаниям, и преподаватель, которому предстоит работать с более уравновешенным учеником. А еще детские дневники ― бесценные артефакты взросления», — резюмировала она.