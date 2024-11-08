Педагог дал советы, что делать, если у ребенка конфликт с другими детьми

«Вы знаете, как правильно. Но не говорите об этом сразу. Пусть ребенок сам предложит, что можно сделать. Попросите его рассказать, как ситуация выглядит с противоположной стороны. Например, можно спросить: “А как ты думаешь, что почувствовала Настя, когда ты это сказала?” или “Что можно сделать, чтобы помириться?” Моделирование сценариев в безопасной ситуации подарит ребенку уверенность в том, что он может справиться сам», — сказал он.