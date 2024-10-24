Печальные последствия: почему не стоит избегать грусть

Курланд рассказал о своих пациентах, которые испытывали понятную грусть из-за различных потерь, но при этом извинялись за свои чувства, говоря: «Я не знаю, что со мной не так» или «Я должен быть сильнее». Кроме того, в такие моменты просыпается внутренний критик, который подливает масло в огонь фразами: «Я неудачник», «Я ничего не умею» или «Я, должно быть, нелюбим». Все это усугубляют и без того плачевное состояние.