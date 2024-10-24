Печальные последствия: почему не стоит избегать грусть

Всем нам знакома грусть. И это нормальная человеческая эмоция, когда мы что-то теряем или расстаемся с кем-то или чем-то важным. Грусть может быть вызвана разлукой с семьей, переездом, разрывом отношений или смертью близкого или домашнего животного.
Чувство грусти само по себе не является проблемой. Но многие из нас склонны подавлять неприятные эмоциональные переживания. И, по словам клинического психолога Бета Курланда, в долгосрочной перспективе это имеет печальные последствия как для психического, так и для физического здоровья.
Если не пережить грусть, она задержится в нашем организме надолго и в итоге проявиться в виде тревоги. Если говорить о физических симптомах, из-за непережитой эмоции могут возникнуть, например, необъяснимые боли в животе. И они проходят, когда печали дают выплеснуться.
Бывают случаи, когда кратковременное отвлечение внимания могут быть полезными для того, чтобы пережить трудные времена. Но постоянное избегание своих чувств, как правило, наносит больше вреда.
Усугубить страдания могут осуждения за грусть. Люди начинают ненавидеть себя за это чувство и придумывают ей объяснения.
Курланд рассказал о своих пациентах, которые испытывали понятную грусть из-за различных потерь, но при этом извинялись за свои чувства, говоря: «Я не знаю, что со мной не так» или «Я должен быть сильнее». Кроме того, в такие моменты просыпается внутренний критик, который подливает масло в огонь фразами: «Я неудачник», «Я ничего не умею» или «Я, должно быть, нелюбим». Все это усугубляют и без того плачевное состояние.
Как изменить свой взгляд на печаль
Представление якоря
Во время сильной печали важно ухватить за «якорь». Когда вы чувствуете грусть, нужно найти безопасное место, где можно ощутить свои чувства.
Создайте себе безопасную среду. Например, завернитесь в одеяло, держа в руках чашку горячего чая. Также подойдет уединенное место в парке или лесу.
Если в вашей жизни есть человек, который может выслушать вас, расскажите ему, дайте себя обнять, позвольте себе выговориться.
Взгляд ребенка
Научитесь чувствовать и осознавать свои эмоции. В приступе грусти обратитесь к своему внутреннему миру. Так, вы можете заметить и назвать присутствующие ощущения и эмоции (например: «я чувствую стеснение и тяжесть в груди», «грусть у меня в сердце», «печаль тяжёлым грузом лежит на моих глазах», «в горле стоит ком»). Вы можете заинтересоваться тем, как ощущается печаль в этот момент, сколько места она занимает, есть ли у неё форма, цвет или образ, с которыми она ассоциируется.
Любопытство ребенка может помочь отнестись к своим эмоциям дружелюбно и спокойно, а не осуждающе.
Взгляд сострадательного родителя
Взгляд «сострадающего родителя» заключается в том, чтобы научиться проявлять сострадание по отношению к себе, к своему внутреннему опыту, как если бы вы были родителем для своих травмированных частей. Чтобы развить такое сострадание к себе, нужна практика, но оно может изменить вас, если вы примените его к своим страданиям и печали.
Спросите себя:
- «Если бы мой друг испытывал такую же печаль, как бы я себя повел? Какие слова ему бы могли помочь?»;
- «если бы моя печать говорила со мной, что бы она могла сказать?»
- «Если бы моя печаль была маленьким ребёнком, как бы я хотел с ней поступить? Хотел бы я просто слушать, присутствовать, обнять её или сделать что-то ещё?».
Когда вы проявляете сочувствие, как родитель, вы как будто говорите: «Я вижу тебя, я слышу тебя, я с тобой» — своей печали и самому себе.
Взгляд с точки зрения океана
По словам Курланда, люди часто думают, что они — отдельные волны. Но они забывают, что на самом деле являются частью огромного океана.
«Вид на океан» напоминает, что вы не одиноки. Участие в группе поддержки, помощь другим людям, переживающим схожий опыт, волонтерство в той или иной форме или общение с одиноким соседом — вот лишь несколько способов, с помощью которых можно найти связь в своей печали.
Когда вы позволяете себе чувствовать то, что вы чувствуете, с осознанностью, любопытством, перспективой, присутствием, состраданием к себе и ощущением взаимосвязи, ваша печаль, возможно, не исчезнет сразу, но вам, скорее всего, станет легче переносить боль и у вас появится больше сил, чтобы двигаться вместе с ней и сквозь неё.
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