Пчелы впадают в пессимизм и теряют радость жизни, выяснили ученые

Выводы команды основаны на экспериментах, в ходе которых пчел обучили цветовым сигналам. Одни цвета сигнализировали о хорошем событии (сладком вознаграждении), тогда как другие оттенки указывали на худший сценарий (малое количество сладкого вознаграждения).