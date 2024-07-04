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Пчелиная перга повышает или понижает давление?

Мед и все его производные благотворным образом влияют на человека.

Источник: РИА "Новости"

Мед — вкусное лакомство, хорошо знакомое многим с детства. Мед часто применяют в качестве профилактики простудных заболеваний, но сладкое угощение имеет массу полезных свойств.

Чем полезен мед?

Мед это источник витаминов и минералов. В меде есть витамины группы А, В, С, Е, К.

Кроме того, в меде есть магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо.

Углеводный состав меда представлен фруктозой и глюкозой. Они легко усваиваются и не наносят вред зубной эмали.

Что такое перга?

Перга — пыльца цветов, которую собирают пчёлы. Они несут её в свой улей и запечатывают в сотах. Так они заготавливают себе еду на холодное время года. То есть буквально, перга — пчелиный хлеб.

В сотах перга расположена как правило близко к матке. Разные пчеловоды используют разные способы добычи перги: кто разрезает соты и замораживает, а кто-то напротив размещает соты в теплой воде. Таким образом из ячеек постепенно извлекают пергу, отделяя ее от воска.

Как перга влияет на давление?

О лечебных свойствах перги известно, что она нормализует давление, повышает содержание гемоглобина в крови и нормализует обмен веществ.

Если давление у вас низкое, то перга повысит до нормы, а если высокое, то, наоборот, понизит. У человека с нормальным давлением оно не изменится.

Важно помнить, что перга — аллергичный продукт. Если решите попробовать пергу, то начните с малого количества — буквально на кончике чайной ложки.

Принимают пергу в лечебных целях около 15−20 г в течение 20−25 дней.

Источник: cgon.rospotrebnadzor.ru