Пчела возрастом 14,6 млн лет заставила ученых задуматься об эволюции вида

Как сообщается в статье в журнале Sci.News, современные виды Leioproctus — это маленькие, черные, волосатые пчелы от 4 до 16 миллиметров в длину. Они встречаются в Австралазии и Южной Америке, и включают в себя наиболее распространенных местных пчел в Новой Зеландии.
Общая длина найденного образца — 6,4 миллиметра. Он был извлечен из среднемиоценовых отложений южной части Новой Зеландии. Его присутствие наводит на некоторые интересные идеи относительно пчелиной фауны этих островов.
Как считают исследователи, если этот род вторгся в Новую Зеландию до 14,6 миллиона лет назад, то у него было достаточно времени, чтобы развиться не только численно, но и в многообразии видов. Однако в действительности на сегодняшний день существует всего 18 эндемичных видов Leioproctus. И ученые не могут объяснить причины, по которым видообразование пчел не развернулось в Новой Зеландии в полную силу.
Для этого они изучают взаимодействий насекомых и растений во время миоцена Зеландии.
Самая древняя ископаемая пчела, известная науке, — Melittosphex burmensis. Её останки были обнаружены в 2006 году американским энтомологом Джорджем Пойнаром из Орегонского университета в бирманском янтаре в Мьянме. Ее возраст — 100 миллионов лет.