Пчела возрастом 14,6 млн лет заставила ученых задуматься об эволюции вида

Как считают исследователи, если этот род вторгся в Новую Зеландию до 14,6 миллиона лет назад, то у него было достаточно времени, чтобы развиться не только численно, но и в многообразии видов. Однако в действительности на сегодняшний день существует всего 18 эндемичных видов Leioproctus. И ученые не могут объяснить причины, по которым видообразование пчел не развернулось в Новой Зеландии в полную силу.