Пчел в России спасут от вымирания

За 2023 год в России погибло более 14 тысяч пчелиных семей, в 2024 году также отмечались случаи массовой гибели пчел. Причина заключается в ядохимикатах, которыми фермеры обрабатывают поля. В Госдуме озаботились проблемой и хотят регламентировать это дело, чтобы остановить вымирание пчел.
Либо пчелиная семья погибает сразу, либо оказывается настолько ослабленной, что пчелы не могут пережить зимовку, рассказал эксперт.
В сентябре вступил в силу закон, по которому фермеры обязаны за пять— десять дней предупреждать о плановой обработке полей ядохимикатами все ближайшие населенные пункты. Но кроме плановых мероприятий, фермеры сталкиваются с необходимостью немедленно провести обработку полей. Поэтому в Госдуме предлагают ввести правило, по которому в такой ситуации сельхозпроизводители будут обязаны за 24 часа оповестить об использовании пестицидов, чтобы пасечники могли увезти ульи из опасной зоны.
Кроме этого, в Госдуме собираются повысить штрафы за нарушение правил использования ядохимикатов, до 4 000 рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и до 450 тысяч рублей для юридических лиц, пишет «ПГ».
Эксперты подчеркивают, что гибель пчел не только приводит к сокращению производства натурального меда, но и к серьезному падению урожаев. Пчелы — это важный элемент экосистемы, потому что они опыляют растения, в том числе и сельскохозяйственные.