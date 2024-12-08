Пчел в России спасут от вымирания

В сентябре вступил в силу закон, по которому фермеры обязаны за пять— десять дней предупреждать о плановой обработке полей ядохимикатами все ближайшие населенные пункты. Но кроме плановых мероприятий, фермеры сталкиваются с необходимостью немедленно провести обработку полей. Поэтому в Госдуме предлагают ввести правило, по которому в такой ситуации сельхозпроизводители будут обязаны за 24 часа оповестить об использовании пестицидов, чтобы пасечники могли увезти ульи из опасной зоны.