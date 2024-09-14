Павелецкому вокзалу в Москве исполнилось 124 года. Галерея

Так сложилось, что для пассажиров Павелецкий вокзал открылся только 15 октября 1900 года — практически через месяц после официального дебюта. Причем все здание тогда было поделено на классы: первый, второй и третий. Для каждого из них была своя зона ожидания с соответствующими удобствами.