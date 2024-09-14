Павелецкому вокзалу в Москве исполнилось 124 года. Галерея

14 сентября 1900 года в Москве открыли Павелецкий вокзал. Спустя 124 года работы он продолжает успешно функционировать, помогая москвичам и гостям столицы добраться до пункта назначения. В памятную дату редакция ВФокусе Mail решила вспомнить, как выглядел Павелецкий вокзал в разные годы.
Движение по «Павелецкой» линии началось раньше, чем закончилось строительство вокзала
В мае 1897 года Николай II дал разрешение на постройку железнодорожной линии Павелецкого вокзала. Тогда архитектором проекта был выбран Александр Красовский. Здание соответствовало всем стандартам своего времени: симметричное строение в эклектическом стиле украшали мансарды над боковыми корпусами, добавляя функциональному «проекту» немного изящности.
И хотя строительство новой ветки было завершено раньше запланированного примерно на 8,5 месяцев, поезда «не дождались» официального открытия вокзала в сентябре и начали курсировать по «ветке» уже в январе 1900 года. В это время поезда останавливались на Курском вокзале.
Для пассажиров вокзал открылся только через месяц
Так сложилось, что для пассажиров Павелецкий вокзал открылся только 15 октября 1900 года — практически через месяц после официального дебюта. Причем все здание тогда было поделено на классы: первый, второй и третий. Для каждого из них была своя зона ожидания с соответствующими удобствами.
Не был «Павелецким» изначально
Железнодорожная линия вокзала проходит через крупнейшую Рязанско-Уральскую железную дорогу, центром которой является город Саратов, знаменитый своими фирменными калачами и фарфоровыми «тетками». Именно в честь этого города изначально и назывался вокзал.
Существует мнение, что «Павелецким» вокзал стал только после окончания Второй мировой войны. Тогда название закрепилось в честь поселка Павелец в Рязанской области, через которые проходят пути.
Когда умер Ленин, его тело доставили на Павелецкий вокзал
21 января 1924 года в поселке Горки Ленинские (расположено вблизи города Видное) умер вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Чтобы переправить его тело в Москву, 23 января до Павелецкого вокзала был отправлен паровоз У-127, в багажном вагоне № 1691 которого находился гроб с бывшим вождем СССР. Сейчас увидеть легендарный состав можно в Музее Московской железной дороги, что находится прямо у Павелецкого вокзала.
Легенда о проклятом паровозе
Существует легенда, согласно которой, знаменитый паровоз У-127, переправивший тело В. И. Ленина в Москву, притягивал неудачи. Такое суеверие появилось из-за череды несчастных случаев, связанным с составом.
Например, в 1930 году Ян Рудзутак, нарком путей сообщения, совершил поездку на паровозе, а в 1937 году отвечал за его реставрацию. Позднее, в 1938 году его расстреляли. Из-за того, что поезд уже имел дурную славу, все эти события связали воедино.
Также известно, что машинист Матвей Лучин, который вез 23 января гроб В. И. Ленина, долго высмеивал эту легенду. Однако, по слухам, в 1937 году он собственноручно снял царского орла с таблички на сухопарнике. А спустя несколько лет был арестован и пропал без вести.
Связаны ли как-то все перечисленные события с поездом — факты и история об этом умалчивают.
На Павелецком вокзале любят снимать фильмы
Павелецкий вокзал полюбился многим режиссерам: эклектичное здание можно увидеть в таких кинокартинах, как «Парниковый эффект», «Роковая ошибка», «Артистка из Грибова» и других.
Ранее посмотрели на Москву глазами отечественных поэтов и писателей.