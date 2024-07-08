Павел Лунгин снимет документальный фильм про Петра Мамонова

«Я сейчас хочу сделать большой документальный фильм, посвященный Петру Мамонову, “Четыре жизни Петра Мамонова”. Он заслуживает внимания, осмысления. Человек проходил через совершенно разные стадии жизни — был и бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и знаменитым актером. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него что-то получалось, он разламывал это и шел дальше. Он, конечно, удивительная личность», — сказал режиссер.