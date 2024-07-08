Павел Лунгин снимет документальный фильм про Петра Мамонова

«Я сейчас хочу сделать большой документальный фильм, посвященный Петру Мамонову, “Четыре жизни Петра Мамонова”. Он заслуживает внимания, осмысления. Человек проходил через совершенно разные стадии жизни — был и бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и знаменитым актером. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него что-то получалось, он разламывал это и шел дальше. Он, конечно, удивительная личность», — сказал режиссер.
Лунгин уточнил, что начнет работу над картиной в сентябре, а пока занимается сбором материала. «Думаю, что фильм про такую интересную личность нужно по-новому решать. Хочу включить и анимацию, и его безумные рассказы, и приключения, и сцены, решенные в жанре докдрамы. Планы у меня большие», — отметил народный артист РФ.
Режиссер планирует включить в картину материалы из своих фильмов, в которых Мамонов принимал участие. Он также добавит в нее оцифрованные записи домашних архивов с Мамоновым, которые ему предоставила жена музыканта Ольга Мамонова.
О Мамонове
Мамонов известен в первую очередь как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу «Звуки Му», также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название «Совершенно новые Звуки Му». Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах «Игла» (1988 год), «Такси-блюз» (1990 год), «Нога» (1991 год), «Время печали еще не пришло» (1995 год), «Царь» (2009 год), «Игла Remix» (2010 год) и других.
Он сыграл и в нескольких картинах Лунгина. В частности, драма «Остров» (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа». С большим успехом шли спектакли Мамонова «Лысый брюнет», «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин», а также другие. Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.