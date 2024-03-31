Павел Дуров показал на видео свои купания в ледяной ванне

Дуров опубликовал в историях видеоролик, в котором по шею погружается в ванную до верха наполненной водой и кусками льда. В опубликованном клипе Дуров медленно садится в ванную в штанах. Несмотря на холод окутывающий его обнаженный торс, на лице бизнесмена не дрогнул ни один мускул. При этом в один из моментов Дуров закрывает глаза, что, кажется, позволяет ему совладать с эмоциями.