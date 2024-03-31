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Павел Дуров показал на видео свои купания в ледяной ванне

Российский бизнесмен и программист Павел Дуров считает лучшим способом начать день — купание в ледяной ванне. Об этом Дуров написал в комментариях к своей новой истории в англоязычном Telegram-канале.

Дуров опубликовал в историях видеоролик, в котором по шею погружается в ванную до верха наполненной водой и кусками льда. В опубликованном клипе Дуров медленно садится в ванную в штанах. Несмотря на холод окутывающий его обнаженный торс, на лице бизнесмена не дрогнул ни один мускул. При этом в один из моментов Дуров закрывает глаза, что, кажется, позволяет ему совладать с эмоциями.

«Несколько минут в воде с температурой 0 градусов и льдом — лучший способ начать день», — написал Дуров в подписи к публикации.

Павел Дуров — 39-летний российский предприниматель и программист из Ленинграда. Известен прежде всего созданием социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. На сегодняшний день Дурову принадлежит только Telegram. В последнем интервью Financial Times бизнесмен рассказал, что по всему миру его мессенджером ежемесячно пользуются более 900 млн пользователей.