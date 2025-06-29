Паутина СНГ: западная разведка выстраивает разведывательные сети, используя опыт СССР

В последние десятилетия Запад сделал ставку на отрыв бывших советских республик, ныне независимых стран СНГ и стран постсоветского пространства, от России для того, чтобы вырастить из этих государств проекты под названием «Антироссия». Это видно по Украине, Молдавии, Грузии и по другим нашим бывшим советским республикам, которые почти синхронно переключились и стали относиться к России и к великому совместному советскому прошлому крайне негативно.
Все это воздействие на аудиторию конкретной страны осуществляется с помощью специальных организаций, гражданских инициатив, некоммерческих или неправительственных компаний и, конечно же, коммерческих структур, которые действуют в форме частных разведывательных компаний, мозговых центров, всевозможных аналитических институтов и даже средств массовой информации. Таким образом, западные разведки фактически сформировали в каждой стране так называемые разведывательные сети.
Почему у России не получается создать свои сети
Однако российская парадигма разведки не меняется. В ее основе находится прежняя советская модель, где эта деятельность осуществляется специальными органами, например, Службой внешней разведки. А для западного разведывательного сообщества разведка — это в первую очередь услуга, которую могут оказывать специальные организации, которые на то имеют компетенции, силы, средства, в том числе ресурсы в конкретной стране.
То есть, если вы обладаете всем перечисленным, и вы готовы предложить свои услуги специальным разведывательным службам, например, США, то американские спецслужбы непременно такой возможностью воспользуются. В их парадигме понятие аутсорсных разведывательных услуг — это нормальная логика.
Какие «услуги» оказывают иностранные службы
Исходя из того, что разведка — это услуга, то можно сформулировать ее дефиницию. Это высокоинтеллектуальный сервис по информированию, то есть снятию неопределенности в отношении решений правительства той или иной страны в интересах заказчика. Также разведка может заниматься дезинформированием, чтобы оказать влияние на представляющего интерес конкурента. Это две основные функции разведки.
Когда мы говорим, что западная разведка работает против нас в странах СНГ, то она в первую очередь работает по дезинформированию тех целевых аудиторий, на которых она пытается воздействовать, чтобы их фактически переформатировать и направить против России. То есть речь идет о том, что большую часть своей деятельности западные разведки посвящают сервису по дезинформированию.
Когда мы говорим о выращивании либо вербовке агента влияния, мы всегда должны понимать, что мы выращиваем, либо вербуем агента по дезинформированию для того, чтобы он приводил, воздействовал и влиял на те самые решения, которые должны приниматься с выгодой для нас, то есть противника.
Поэтому в первую очередь разведки западных стран работают с лицами, принимающими решения. То есть это верхушка треугольника тех целевых аудиторий, на которые они воздействуют. Фактически, это руководство страны, крупные политики, министры, представители органов исполнительной и законодательной власти.
Что подразумевается под выращиванием агента влияния
История с Саакашвили, который фактически обучался в Йеле, где был подготовлен, завербован для того, чтобы вернуться в страну, и имея определенные механизмы, ресурсы, прийти с помощью цветной революции к власти — классический пример создания агента влияния, который фактически был подконтролен западным спецслужбам.
Стоит напомнить, что один в поле не воин в данном случае. Поэтому для будущего агента влияния, нужны ресурсы и механизмы, возможности для того, чтобы он воздействовал на процесс принятия решения. Такие люди, как правило, объединяются в определенные сетевые группы.
Здесь важно понять то, что, опять же, в российской парадигме нет понятия разведывательной сети. То есть у нас, исходя из нашего постсоветского менталитета есть понятие только агентурной сети, которая достаточно узко характеризует привлеченных к сотрудничеству людей в целях добычи информации, но никаким образом не охватывает современное понятие разведывательной сети. В первую очередь децентрализованной, которая основана на взаимодействии между участниками сети для достижения своих стратегических целей особенно в части дезинформирования. То есть это понятие настолько узкое, что оно не отражает современные условия и возможности объединения людей в сетевые сообщества.
Специальное сообщество почему-то до сих пор не выработало единое понятие, что же такое разведывательная сеть. Между тем, эти разведывательные сети фактически последние несколько десятилетий активно работают на разных уровнях. Разведка противника делит аудиторию противника на разные целевые уровни и целевые аудитории. И для каждой — создается определенная разведывательная сеть.
Как выглядит современная разведывательная сеть
Современное развитие сети, которые создаются в разных странах обладают поистине фантастическими возможностями для реализации тех программ, для которых они созданы. Фактически, это сетевое сообщество, действующее через мессенджеры.
Разведывательные сети строятся по принципу децентрализации, то есть фактически, когда все элементы сети, все члены этой группы могут работать независимо, даже если один участник этой сети отвалится. Это делает сеть достаточно, защищенной от воздействия на конкретного участника сети.
Какие организации вербуют граждан стран СНГ
Одним из примеров формирования подобных сетей среди лиц, принимающих решения, то есть поиску, вербовки и выращивания агентов влияния, служит организация IREX. Под видом подготовки, образовательных программ, которые работают, прикрываясь идеями создания и продвижения лидерских инициатив.
Лидерство — это первый маркер того, что перед вами организация, которая ищет, готовит, вербует и выращивает агентов влияния. Под видом так называемых программ подготовки лидеров они фактически ищут людей, которые готовы в их интересах в конкретных странах проводить те изменения, которые их интересуют.
Когда человек, видя ту или иную стипендиальную программу, уезжает в западные страны именно готовиться по программе лидерства, то мы можем говорить, что в будущем этот человек, скорее всего, будет отстаивать не свои национальные интересы, а интересы тех западных стран, которые его обучали, натаскивали. Потому что в процессе обучения происходит вербовка, подготовка, переформатирование человека.
Он мог уехать из страны патриотически настроенным, а вернуться в страну после такого семинара, курса, уже фактически будучи работой агентом влияния. И добиваться тех решений, тех конкретных политических решений, которые не будут соответствовать интересам своей собственной страны.
Другая такая программа и организация, которая работает на уровне агентов влияния, подготовки, выращивания, вербовки агентов влияния, это Meridian International Center. Эта миссия сформулирована на их сайте: «наша программа укрепляет американское лидерство, ускоряя сотрудничество по общим вызовам, повышая экономическую конкурентоспособность и геополитическую устойчивость. Мы снабжаем лидеров бизнеса, науки, техники, правительств, культуры, спорта, идеями с сетями и ресурсами для навигации по сложному миру».
Здесь говорится о том, что будущий лидер будет снабжен определенной сетью, которая будет иметь общие ресурсы, возможности для достижения целей. Поэтому, когда мы говорим о выявлении агентов влияния, мы всегда должны, в первую очередь, говорить и смотреть на то, а, собственно говоря, где учился тот или иной лидер той или иной страны, либо политической партии, либо руководитель конкретного города, мэр, губернатор какой-то провинции, штата, области, края. Это все звенья одной цепи. Исходя из того, когда мы понимаем, что человек проходил обучение по той или иной программе, мы четко можем говорить о том, что в процессе обучения с этим человеком происходили определенные процессы, после которых человек, скорее всего, будет работать не в интересах своей собственной страны.
Meridian тесно сотрудничал с Агентством США по международному развитию USAID по продвижению американской информационной повестки на постсоветском пространстве. Ряд публикаций Meridian указывает на вовлеченность организации в информационную войну против РФ, а общая тональность публикаций носит антироссийский характер.
В большинстве из них поддерживается политическая и экономическая изоляция России, а также необходимость прекращения любых контактов с нашей страной мировыми производителями. Вместе с этим, Meridian International Center не входит в «Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».
В ряде телеграмм-каналов имеется информация о финансировании Meridian НКО в России и Белоруссии через гранты, а также обучении активистов технологиям «цветных революций». При непосредственном участии расследователей-русофобов из Bellingcat функционеры Meridian на территории Грузии, Литвы, и Армении проводят различного рода тренинги, семинары, занимаются доведением до привлекаемого журналистского корпуса «правильных» нарративов.
Особое внимание функционеры Meridian уделяют программам для граждан стран, переживающих стадию «транзита» к демократии. Так, по стоянию на 1998 год в Вашингтоне побывало 1500 студентов вузов из стран бывшего СССР, прошедших обучение «американскому плюрализму и его влиянию на демократические процессы». Выпускниками программ в разное время были Иван Рыбкин, Михаил Саакашвили, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко и многие другие известные политические деятели, неоднократно подчеркивавшие свою принадлежность к антироссийской позиции. Мероприятия Meridian по российско-украинской тематике в США финансируются за счет Фонд Рината Ахметова, осуществляющего активную поддержку ВСУ и так называемых «нацбатов».
В ноябре 2023 года при поддержке этого Фонда, посла Украины в США и Юлии «Тайры» Паевской (из числа обменянных пленных в Мариуполе) в Meridian прошла мультимедийная культурная выставка «Партнеры на передовой: борьба Украины и США за мир, справедливость, глобальную безопасность и культурную устойчивость». Мероприятие анонсировалось и освещалось украинским «Обозревателем» с формулировкой: «пролить свет на умышленные усилия России по нанесению вреда украинской культуре и традиционным базовым ценностям, разделяющим сообщества во всем мире».
Meridian проводит достаточно активные информационные мероприятия в Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане. Китайское государственное информагентство «Синьхуа» сообщало: «США “оккупируют” Центрально-азиатский регион путем создания своей медиа-империи».
IREX ведет активную деятельность на Украине с 1995 года, в том числе в области образования. Представители организации встречались с «ветеранами» бандеровского движени. Между американскими и украинскими СМИ были установлены партнерские отношения. Более 350 украинских журналистов и медиаменеджеров прошли обучение в 31 медиаорганизации по всей территории США.
193 американских журналиста и медиаменеджера приехали на Украину, чтобы проконсультироваться со своими украинскими партнерами, оказать наставническую помощь и поделиться передовым опытом. Во время событий на Майдане, благодаря координации кураторов из США организаторы беспорядков и пресса выступили единым фронтом, в том числе благодаря таким организациям как IREX.
С 2002 года в IREX действует программа партнерства в сфере СМИ Украины (UMPP), которая, по мнению организаторов, способствует развитию профессионализма и устойчивости украинского медиасектора, создавая и укрепляя долгосрочные профессиональные отношения между американскими и украинскими СМИ. Благодаря обмену опытом и индивидуальным консультациям партнёрские отношения UMPP направлены на повышение качества журналистики, укрепление веб-сайтов и совершенствование методов управления бизнесом.
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