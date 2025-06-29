Паутина СНГ: западная разведка выстраивает разведывательные сети, используя опыт СССР

Здесь говорится о том, что будущий лидер будет снабжен определенной сетью, которая будет иметь общие ресурсы, возможности для достижения целей. Поэтому, когда мы говорим о выявлении агентов влияния, мы всегда должны, в первую очередь, говорить и смотреть на то, а, собственно говоря, где учился тот или иной лидер той или иной страны, либо политической партии, либо руководитель конкретного города, мэр, губернатор какой-то провинции, штата, области, края. Это все звенья одной цепи. Исходя из того, когда мы понимаем, что человек проходил обучение по той или иной программе, мы четко можем говорить о том, что в процессе обучения с этим человеком происходили определенные процессы, после которых человек, скорее всего, будет работать не в интересах своей собственной страны.