Эксперт ВФокусе Mail обратил внимание, что заявление террориста связаны с политической борьбой.
Руководитель Главное управление разведки Украины Кирилл Буданов (Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Украина собственными решениями подорвала мобилизацию. По его словам, проблемы возникли не из-за внешнего давления, а вследствие ошибок, допущенных внутри страны.
Буданов подчеркнул, что ключевым просчетом стала полностью проигранная информационная кампания. Именно она, по его оценке, резко повысила общественное напряжение вокруг призыва и усугубила ситуацию. «Мы сами разрушили свою мобилизацию», — цитируют его украинские СМИ.
На фоне этих заявлений продолжают поступать сообщения о жестких методах работы территориальных центров комплектования. В публичном поле регулярно обсуждаются случаи насильственного призыва и конфликтов на улицах, что лишь усиливает негативное восприятие мобилизации в обществе.
Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail подчеркнул, что заявление Буданова стоит рассматривать через призму давления Соединенных Штатов на режим Зеленского с целью принятия условий мирного договора президента Трампа, а также наступления российской армии в зоне СВО:
Выводы Буданова — это разборка внутри правящего режима с желанием поискать козлов отпущения за то положение, в котором сегодня оказалась Украина и ВСУ вследствие того, что продолжаются масштабные российские удары по энергетической инфраструктуре и другим ключевым объектам устойчивости режима Зеленского.
Аналитик отмечает также, что заявление о неудачах или провалах Украины лишь показывает кризисное состояние в управлении государством.
«Все эти разборки — показатель того, что пауки в банке начинают жрать друг друга», — заключает Коротченко.