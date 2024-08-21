Пауки могут заманивать светлячков «зовом любви»

Исследователи из Китая выяснили, что пауки-ткачи используют мигающие сигналы самцов светлячков, чтобы заманить в сеть еще больше добычи. Научная работа опубликована в журнале Current Biology.
Ученые в 2004 году заметили, что в смертельные ловушки пауков попадались только самцы светлячков. Что еще более странно, некоторые жертвы испускали мигающие сигналы, похожие на сигналы самок.
Чтобы проверить, имеют ли отношение к этому явлению пауки, ученые отправились на сельскохозяйственные поля в деревню недалеко от Уханя. Команда поймала самцов светлячков, поместила их в паутину пауков-ткачей и установила рядом видеокамеры, чтобы наблюдать за охотой членистоногих.
Исследователи увидели, кто когда самец светлячка попадал в сеть, паук сначала заворачивал его в паутину, а затем кусал в грудную клетку, чтобы впрыснуть небольшое количество яда. Затем членистоногое оставляло жертву в середине ловушки, а само пряталось с краю.
Через несколько секунд светлячок начинал издавать мигающие сигналы — одноимпульсные вспышки, которые обычно используют самки для привлечения самцов. Когда же жертва переставала мигать, паук вновь кусал и впрыскивал яд.
Такая охота длилась около двух часов, после чего паук приступал к поеданию добычи.
Ученые не могут точно сказать, почему светлячки начинают так себя вести. Специалисты выдвинули предположение, что пауки каким—то образом манипулировали мигающими сигналами светлячков, возможно, с помощью своего яда. Однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования.
Ранее был обнаружен маскирующийся под муравьев вид пауков.