Пауки могут заманивать светлячков «зовом любви»

Исследователи увидели, кто когда самец светлячка попадал в сеть, паук сначала заворачивал его в паутину, а затем кусал в грудную клетку, чтобы впрыснуть небольшое количество яда. Затем членистоногое оставляло жертву в середине ловушки, а само пряталось с краю.