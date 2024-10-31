Патриарх назвал подменой ценностей празднование Велесовой ночи

Велесова ночь — это славянский праздник, который отмечался с захода солнца 31 октября до рассвета 1 ноября. По древним поверьям, в эту ночь граница между мирами истончалась так сильно, что духи могли проникнуть в реальный мир, а живые люди — попасть в загробный. Славяне, в частности, зажигали праздничные свечи, которые защищали от злых духов.