Патриарх назвал подменой ценностей празднование Велесовой ночи

Велесову ночь решили отметить в ряде школ в регионах России, чтобы придать Хэллоуину оттенок исконно славянского праздника, считает патриарх.
«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям русского мира», — заявил он.
По мнению патриарха, «основной пафос выступлений неоязыческих проповедников связан с идеей, что христианство якобы исключает личный героизм и доблесть».
Велесова ночь — это славянский праздник, который отмечался с захода солнца 31 октября до рассвета 1 ноября. По древним поверьям, в эту ночь граница между мирами истончалась так сильно, что духи могли проникнуть в реальный мир, а живые люди — попасть в загробный. Славяне, в частности, зажигали праздничные свечи, которые защищали от злых духов.
Велесова ночь празднуется в то же время, что и Хэллоуин, празднование которого символизировало начало нового цикла с приходом зимы. Считалось, что в эту ночь граница между живыми и мертвыми исчезает и духи становятся видимыми для людей.