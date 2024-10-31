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Патриарх назвал подменой ценностей празднование Велесовой ночи

Замена празднования Хэллоуина Велесовой ночью представляет собой подмену подлинных ценностей русского мира, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.

Источник: РИА "Новости"

Велесову ночь решили отметить в ряде школ в регионах России, чтобы придать Хэллоуину оттенок исконно славянского праздника, считает патриарх.

«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям русского мира», — заявил он.

По мнению патриарха, «основной пафос выступлений неоязыческих проповедников связан с идеей, что христианство якобы исключает личный героизм и доблесть».

Велесова ночь — это славянский праздник, который отмечался с захода солнца 31 октября до рассвета 1 ноября. По древним поверьям, в эту ночь граница между мирами истончалась так сильно, что духи могли проникнуть в реальный мир, а живые люди — попасть в загробный. Славяне, в частности, зажигали праздничные свечи, которые защищали от злых духов.

Велесова ночь празднуется в то же время, что и Хэллоуин, празднование которого символизировало начало нового цикла с приходом зимы. Считалось, что в эту ночь граница между живыми и мертвыми исчезает и духи становятся видимыми для людей.