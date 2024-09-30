Патриарх Кирилл заступился за теорию Дарвина

«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла. Она … свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал патриарх.