Патриарх Кирилл заступился за теорию Дарвина

«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла. Она … свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал патриарх.
Заявление предстоятель РПЦ сделал вчера, 29 сентября, во время посещения лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус». Там он, в частности, договорился с председателем Совета одноименной федеральной территории Еленой Шмелевой о проведении ежегодного форума «Наука, религия и искусство».
На минувшей неделе экс-председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил исключить из школьной программы раздел о теории Дарвина. По мнению господина Хучиева, представления ученого ошибочны, поскольку противоречат религии и основам воспитания. Инициатива бывшего главы регионального правительства направлена главе Минпросвещения России Сергею Кравцову.
Предложение господина Хучиева поддержал, в частности, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его мнению, теория Дарвина «вводит в заблуждение», поэтому ее необходимо исключить из школьной программы.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в свою очередь, выступил против запрета преподавания в школах теории эволюции.
Изложенная в XIX веке британским натуралистом Чарльзом Дарвином эволюционная теория часто подвергается критике со стороны духовенства. Согласно теории, все живые организмы эволюционируют и происходят от общих предков. Дарвину также принадлежит одно из первых исследований происхождения человека от обезьяноподобного предка.