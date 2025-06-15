Патриарх Кирилл высказался о состоянии Вооруженных сил России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Состояние Вооруженных сил РФ сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмешь, однако исторически тяжелейшие последствия для национальной жизни наступали, когда страна была неспособна отстаивать свою веру и самобытность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
Он пожелал духовенству и мирянам области помощи Божией.
«Крепите веру православную, любите свою Родину, будьте способны защищать ее. В первую очередь я не имею в виду военную, вооруженную защиту — слава Богу, есть кому защищать, и состояние Вооруженных сил сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмешь. Но самое опасное, что происходило в нашей истории, это когда не военной, внешней силой, а внутренней неспособностью отстаивать свои ценности, веру, самобытность Россия подвергалась нападениям извне, которые влекли за собой тяжелейшие последствия для духовной, культурой и вообще национальной жизни русских людей», — сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что сила народа складывается из материальной и духовной силы — «это то, что в уме, в сердце, что формирует национальное самосознание и любовь к Отечеству, формирует убеждение в случае необходимости защищать свою страну».
«И да поможет нам Господь хранить любовь к Отечеству, верность своей стране, воинам нашим — верность присяге данной, всему народу нашему — хранить верность и любовь к Отечеству и народу», — заключил патриарх Кирилл.
Ранее патриарх Кирилл отметил возрастающую роль Калининградской области не только как военного и политического, но духовного форпоста России, а также призвал хранить православную веру, которая объединяет народ и делает его несокрушимым.