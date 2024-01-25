Патриарх Кирилл рассказал о вреде празднования дня святого Валентина

В среду в ГКД прошло пленарное заседание Международных рождественских образовательных чтений.

«Большой вред воспитанию наносит проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю Хэллоуина. Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесённой к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям, принципам — историческим, духовным, нравственным, религиозным. Почему это вносится в наше культурное пространство? Нужно задать этот вопрос в первую очередь тем, кто содействует привнесению вот этих всех продуктов в нашу информационную среду», — сказал патриарх Кирилл.

Также он обратил внимание на традицию празднования дня святого Валентина.

«Немалые вопросы вызывает празднование импортированного с Запада дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идеи свободной любви, свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам свободных отношений оказываются ненужными», — заключил предстоятель Русской церкви.

Международные рождественские образовательные чтения — ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений — «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23—27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации состоялись ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Кирилла, а также круглые столы с духовенством. В Кремлевском дворце 24 января проходит пленарное заседание, возглавляемое патриархом Кириллом. А 25—27 января — секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя — там будет оглашен проект итогового документа форума.

Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24—27 января в чтениях примут участие около 60 тыс. человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства. Он добавил, что трансляция ключевых мероприятий форума будет доступна на телеканалах «Спас» и «Союз», а также на цифровой платформе «Православное образование» и в мобильном приложении форума «ПравОбраз».