Патриарх Кирилл рассказал о вере Путина

12 июля православная церковь чтит память двух учеников Христа — святых апостолов Петра и Павла. Для православных этот день также знаменует окончание Апостольского (Петрова) поста, длившегося от понедельника на вторую седмицу после Пятидесятницы до канонады колоколов в честь Петра и Павла.