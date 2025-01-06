Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие

Говоря о счастье, Кирилл подчеркнул, что оно невозможно без Бога, потому что он «источник всей жизни и всех благ». «Обладая свободной волей, человек может избрать жизнь и достичь богоуподобления, но он также свободен и в выборе для себя другой, безбожной и безблагодатной жизни, ведущей к погибели» — отметил патриарх.