Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью

«Каждый человек призван к радости и к полноте жизни, говоря другими словами — к счастью. А оно — это важно сознавать и важно понимать, — невозможно без Бога, ибо он источник жизни и всех благ, то есть и нашего счастья, он наш милостивый отец и заботливый помощник. Памятуя об этом, будем, по слову апостола Павла, стремиться стяжать в себе любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, веру, кротость, воздержание и другие дары духа святаго», — сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.