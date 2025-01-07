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Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что человек призван к счастью, призвав стремиться к любви, радости, миру и долготерпению, так как оно невозможно без Бога.

Источник: © РИА Новости

«Каждый человек призван к радости и к полноте жизни, говоря другими словами — к счастью. А оно — это важно сознавать и важно понимать, — невозможно без Бога, ибо он источник жизни и всех благ, то есть и нашего счастья, он наш милостивый отец и заботливый помощник. Памятуя об этом, будем, по слову апостола Павла, стремиться стяжать в себе любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, веру, кротость, воздержание и другие дары духа святаго», — сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Он призвал верующих делать все возможное, чтобы оставаться христианами в образе жизни по отношению к родным и близким, сотрудникам, сослуживцам, и к каждому человеку, нуждающемуся в помощи, участии и поддержке.