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Патриарх Кирилл призвал читать Маркса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал читать книги Карла Маркса, чтобы лучше понимать вызовы современности. Об этом он заявил на церемонии вручения диплома почетного доктора Московской духовной академии патриарху Сербскому Порфирию.

Источник: РИА "Новости"

«Нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно», — сказал он.

Священнослужитель подчеркнул, что Церковь должна быть в состоянии отвечать на старые и новые философские вызовы. Патриарх также отметил, что священник не может не быть философом, поскольку он «думает о важном, о главном».

Ранее патриарх Кирилл заявил о тревожащей его ситуации с мигрантами. «Среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру и даже уважать российские законы», — сказал он.