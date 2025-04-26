Патриарх Кирилл призвал читать Маркса

«Нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно», — сказал он.
Священнослужитель подчеркнул, что Церковь должна быть в состоянии отвечать на старые и новые философские вызовы. Патриарх также отметил, что священник не может не быть философом, поскольку он «думает о важном, о главном».
Ранее патриарх Кирилл заявил о тревожащей его ситуации с мигрантами. «Среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру и даже уважать российские законы», — сказал он.