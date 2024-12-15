Патриарх Кирилл призвал богатых людей делиться своим состоянием с другими

«Человек, приобретая материальные ценности, должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во все тяжкие пускаться. Господь испытывает богатством, чтобы Бога не забывал, в храм ходил, жену свою не обижал, о детях беспокоился. Богатство не должно быть тем, что подрывает нравственную, духовную жизнь, обрекая на вечную погибель, оно должно послужить спасению. А для того, чтобы было так всегда, своё богатство нужно разделять с другими. Нужно видеть тех, кто нуждается в деньгах и помогать не по обязанности, а по совести, памятуя, что и ты в любой момент можешь оказаться нуждающимся человеком», — сказал патриарх Кирилл во время проповеди в воскресенье в день памяти пророка Аввакума в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы.