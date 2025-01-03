Патриарх Кирилл предложил отмечать 3 января день возведения Москвы в ранг столицы

«В гражданском календаре основание Москвы празднуется, а день Москвы как столицы не празднуется. Хочу, чтобы меня все услышали — и московские власти, и общественность, и интеллигенция, ученые — давайте же праздновать день, когда Москва стала столицей Русского государства. А стала она именно в этот день, когда святитель Петр перенес сюда кафедру всея Руси, а вместе с кафедрой переехали и князь, и вся знать, и все правление, и Москва стала столицей нашей Родины», — сказал патриарх.