Патриарх Кирилл предложил отмечать 3 января день возведения Москвы в ранг столицы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл предложил праздновать День столицы Российского государства 3 января, в память о переносе митрополичьей кафедры из Владимира в Москву святителем Петром в XIV в. С такой инициативой патриарх выступил после литургии в Успенском соборе Кремля, обращаясь с проповедью к собравшимся на богослужение.
Русская православная церковь в пятницу, 3 января, отмечает день памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, которого патриарх назвал «основоположником Москвы как столичного града». Согласно закону «О праздниках города Москвы», День города в российской столице отмечается в первую или вторую субботу сентября.
«В гражданском календаре основание Москвы празднуется, а день Москвы как столицы не празднуется. Хочу, чтобы меня все услышали — и московские власти, и общественность, и интеллигенция, ученые — давайте же праздновать день, когда Москва стала столицей Русского государства. А стала она именно в этот день, когда святитель Петр перенес сюда кафедру всея Руси, а вместе с кафедрой переехали и князь, и вся знать, и все правление, и Москва стала столицей нашей Родины», — сказал патриарх.
Перед этим, отметил он, Москва была «совсем небольшим, малоизвестным городом, не игравшим никакой государственной роли». Подобные события, как перенос митрополичьей кафедры, являлись, по словам патриарха, «важнейшими вехами на историческом пути» государства.
«День святителя Петра — это и должен бы быть день столицы. Не [День] города — город раньше был основан, а День Москвы как столицы нашей Родины. Такое событие, как возведение Москвы в ранг столицы, не может не быть отмечаемо нашим народом. С тех пор златоглавая Москва является душой, сердцем нашего народа», — добавил предстоятель РПЦ.
Святитель Петр.
Святитель Петр (ок. 1260−1326 гг.), митрополит Киевский, а впоследствии Московский и всея Руси, возглавил церковь после того, как в 1305 г. умер митрополит Киевский Максим, перенесший престол Киевского митрополита во Владимир из-за опасности набегов кочевников. В свою очередь митрополит Петр в 1325 г. перенес свою резиденцию из Владимира в Москву по просьбе великого князя Ивана Калиты. Святитель стал первым из митрополитов Киевских и всея Руси, постоянно пребывавшим в Москве.
В Москве Петр основал Высоко-Петровский монастырь и заложил основание Успенского собора Кремля. Святитель пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России. Его мощи были погребены в Успенском соборе Кремля.
Ранее патриарх Кирилл предлагал связать празднование Дня города в Москве в сентябре с днем памяти святителя Петра. Этот день празднуется церковью ежегодно также 6 сентября (по новому стилю), в память о перенесении мощей святителя в XV в.